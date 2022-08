Castellterçol es un poble de poc més de 2.500 habitants on, la meua parella i jo, vam arribar fa deu anys buscant la tranquilitat que no ens oferia Barcelona. Aquí va néixer Prat de la Riba i cada 1 d’Agost es commemora la seua mort amb actes institucionals i festius. Prat de la Riba fou el creador de la Mancomunitat de Catalunya que, després, el dictador Primo de Rivera, va suspendre. Prat, un home de dretes, amb la Mancomunitat va intentar fer una Catalunya nova, una Catalunya eficient, una Catalunya moderna per al seu temps, una Catalunya culta, una Catalunya amb unes poblacions ben comunicades entre elles. El seu pensament està recollit a La Veu de Catalunya i a la seua obra principal La Nacionalitat Catalana. Des que vam arribar a Castellterçol hem acudit a aquest acte, els primers anys es celebrava dins del pati de la casa on va néixer Prat de la Riba, ara, però, amb el nou Ajuntament des del 2015, l’acte es fa amb major aforament a la plaça i amb caire institucional, però també festiu.

Aquest anys, després de descobrir un bust a la porta del Museu de la Casa natal de Prat de la Riba, la Presidenta de la Casa de la Dona, Meritxell Benedí, veïna del poble, ens va parlar de la importància del feminisme i de com al llarg dels anys les dones han estat amagades pel patriarcat que sempre ha imperat tant en els partits de dreta com als d’esquerra. Ens va donar a conèixer, pocs sabien d’elles, a dues dones de diferent extracció social que havien lluitat pels drets de les dones des de diferents trinxeres. Una, Francesca Bonnemaison, filla d’una de les famílies burgeses barcelonines, amb amistat i relació epistolar amb Cambó, va crear la Biblioteca Popular de la Dona, la primera biblioteca feminista creada a Europa. L’altra, Natividad Yarza, republicana, miliciana, feminista i laica fou la primera dona alcaldessa a l’Estat espanyol en 1934 en les files d’ERC. La primera es va exiliar a Suïssa en començar la guerra i tornà el 1941, la segona en començar la guerra agafa un fusell i marxa al front i el 1939 va anar a l’exili del que no va tornar.

Havia caigut la nit i, malgrat les amenaces de pluja, amb la foscor va començar la magia. Les tres maneres del català per dir a una persona que l’estimes: t’estime, t’estimo i t’estim han passat ja per l’escenari de la Plaça Nova, un any vam tindre Toti Soler, altre l’al·lot Joan Miquel Oliver i aquest any teníem dalt de l’escenari Mireia Vives i Borja Penalba, l’accent del País Valencià aquella nit va ressonar per la plaça Nova. Venien a oferir-nos algunes de les cançons recollides al seu disc Cançons de fer camí, cançons que han anat fent i que va tres anys van decidir que devien recollir en un disc.

Mireia i Borja, acompanyats per Sergi Carós i Marta Margaix, van deixar anar temes de tota mena, el mateix et canten una peça de Dylan amb la veu greu de Borja que un poema de Salvat-Papasseit o Maria Mercè Marçal on, com en altres temes, Mireia adelereix el públic amb la veu i amb el cos i el somriure, la seua manera d’actuar em va recordar aquella manera que tenia Ovidi d’acompanyar les cançons amb el gest i la mirada. ens va esborronar escoltar al públic corejant la Teresa ovidiana i també ens va esborronar escoltar la Suite Peiró 42, acompanyada pel públic.

La nit màgica va acabar amb València Negra, escoltar aquesta cançó lluny d’on vaig néixer em va emocionar, i més encara quan ens la van dedicar a Teresa i a mí. Gràcies per les cançons.