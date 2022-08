Estem en una societat on tot es fa per a molta gent. Ens trobem en l’era de la massificació, malgrat que siguem més individualistes que mai. Eixa situació d’omplir qualsevol acte o espai, de manera tumultuosa, es pot comparar amb el que expressa la locució ‘a borbollons’. Se sol emprar per a referir-se a líquids, encara que en sentit figurat aprofita per a dir que es parla atropelladament.

Estos dies hem viscut una nova amenaça social ‘a borbollons’. Es tracta de la gran quantitat de punxades realitzades a les dones. Han omplit, malauradament, la botella de greuges contra el sexe femení. La societat continua patint com són perseguides. Sincerament no entenc que no s’haja detingut cap grup promotor de l’agressió. Espere que es faça prompte.

No soc de concentracions però m’ha agradat en part la multiplicació de gent que, com si fora un líquid, ha entrat novament ‘a borbollons’ a les places i els carrers dels pobles, amb motiu dels actes festius. He comprovat com els sopars populars i les orquestres han omplit els municipis. Tot i això, he de dir que cada dia m’agraden especialment els que tenen un valor cultural o estan relacionats amb la tradició. Gaudisc més amb romeries, com la de Sant Roc de Beselga o amb el concert de la UMCE d’Estivella. Tanmateix tot és respectable i necessari.

Un tema que em preocupa, en estos dies que hi ha intens trànsit a les carreteres, és com circulem per les rotondes. Els vehicles hi entren a borbollons com si tingueren la necessitat d’omplir tumultuosament una safa. Encara que les primeres n’aparegueren a l’Estat als anys 70, no fou fins a la dècada dels 90 quan s’hi consolidaren. Trenta anys no han sigut suficients perquè es circule com toca per elles i sobretot que les persones conductores empren els intermitents per a indicar que n’ixen. Per respecte a la persona que s’ha d’incorporar a la rotonda, s’hauria de fer. Pense que és un acte egoista i insolidari no realitzar-ho.

En definitiva, no oblidem que en esta vida moderna hi ha molts motius per a emprar la locució ‘a borbollons’. No obstant això, tinguem en compte que encara que cada eixida de sol arriba amb nombroses obligacions que ens omplin el dia ‘a borbollons’, hem de deprendre-les a gestionar amb xicotets glops que eviten ofegar-nos innecessàriament.