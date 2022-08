Todas las playas conducen a Roma. Cada una se publicita como la «mejor», paraísos en los que descansar frente a la vorágine existencial de la urbe. Pasé una semana en la de Cullera, tan bulliciosa y ruidosa como tantas. Sigue pareciéndome insólito el turismo de garrafón. El oxígeno económico depende de un patrón turístico simplón. El sol favorece la presencia de multitud de familias en la playa durante horas y horas y horas. A las siete de la tarde sigue abarrotada. Al caer el sol aparece otro perfil de turista, a saber: juventud ansiosa por el chiringuito y el berreo. Entiéndase «juventud» ampliamente, desde los catorce hasta los cuarenta y tantos años. Terminan su paseo vespertino entre las cuatro y las cinco de la madrugada, casi siempre en un chiringuito –los más pudientes– o en un discreto parque de botellón –pobres míseros entre quienes me identifico emocionalmente. La clase ociosa duerme ya. A las seis de la madrugada se incorporan a su trabajo operarios de limpieza. Algunos hemos dormido dos horas, de cuatro a seis, la franja de serenidad y quietud para unos pocos desdichados. Uno envidia ese turismo de garrafón porque se conforma con poca cosa, e incluso acepta estoicamente el griterío persistente y no con la resignación de los mediocres como quien firma esta columna. Pienso además en la clase trabajadora. Pasa desapercibida como sujeto de derechos. Su maquinaria emite un ruido ensordecedor. No me quejo yo de los currantes. Eso lo dejo para los señoritos de playa y chiringuito.

Los espacios públicos siguen ocupados por tíos. Mientras lavaba mis pies en la ducha de la playa me sorprendió ver a más de veinte muchachos jugando a vóleibol. ¿Dónde están las chicas? «Míralas en el paseo, contemplando felizmente la escena», me advertía mi compañera Karmele Marchante, activista feminista desde los años 60. ¿Cómo se permite ese machismo urbanístico? Ellas al margen, como siempre. La gente baja la guardia en verano. Nunca el patriarcado ni el capital, esos trabajan fuerte para imponer sus reglas. A bulto hice un estudio provisional sobre las personas camareras. Muchísimas mujeres y algunos hombres. Fuerte presencia de mujeres inmigrantes. Como fuerte presencia también de machistas. Una mañana, mientras leía Levante-EMV y El País, sufrí la conversación de unos vecinos impertinentes. Todo el rato quejándose de las mujeres que querían engañarlos a través de las redes sociales. Expusieron cuatro o cinco casos, a cual más llamativo y menos creíble. Posiblemente, si así ocurriera, se debería a su consumo de porno y prostitución. Su fisionomía putera era incuestionable. Estos tipos o pagan por sexo, esto es, violan a mujeres vulnerables, o se pasan el día morboseando entre los anuncios. Si se privara de vacaciones a los puteros, España dejaría de ser un país turístico porque casi todos los hombres estarían trabajando y no dando la monserga cuando uno disfruta de su desayuno. Me consternó una de las noticias publicadas en Levante-EMV, dicho sea de paso. Ya saben que alguna gente dispone de piscina propia. En estas páginas se informó de alquileres por horas para la gente con escasos recursos. No me consta de estudios sobre cuántos «propietarios» abyectos alquilan piscina con minutaje. ¡Se la expropiaría tan a gusto! ¡Qué importante es la conciencia de clase! Sin propiedad privada podríamos disfrutar de cualquier piscina y jardín. ¿Despropósito? En absoluto. Detrás de cada piscina privada siempre hay un/a tirano/a capitalista. Me sonroja que alguien sea capaz de cobrar por un chapuzón. Vale también para las piscinas públicas. Por principios nunca deberíamos pagar para acceder, ni aunque fuera un precio simbólico. Si es pública es nuestra, ¡del pueblo! No sé si el pueblo despertará cuando regrese a su cruda existencia. Dejémosle a remojo.