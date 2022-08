El fantasma del populisme recorre la Moncloa, amb energies renovades. El nus de la corbata comença a prémer el coll de l’acollonit president espanyol davant les penoses expectatives demoscòpiques. Està disposat a tot. I se li ha ocorregut la meravellosa idea de representar amb més èmfasi que mai el paper d’alliberador de les classes populars. I el guió dissenyat el vol mostrar davant l’opinió publicada com una mena de Robin Hood, que transfereix la riquesa dels bancs i de les màfies elèctriques a la ciutadania. Aquesta pel·lícula, ja l’hem vista un grapat de vegades!

Amb una dolenta reinterpretació, el PSOE tracta de recuperar l’impuls que el va catapultar a curtcircuitar el previsible ‘sorpasso’ d’un Podem que semblava imparable allà pel 2015, malgrat les clavegueres de l’estat: farcides de conspiradors policials, mediàtics i judicials, pagats amb els diners dels nostres impostos, amb la missió divina de desbaratar qualsevol alternativa d’esquerres al bipartidisme imposat –instaurat amb la interminable transició franquista– i perseguir de manera il·lícita el sobiranisme democràtic català i basc.

El justicier del poble que vol encarnar Sánchez no té res a envejar-li a la nissaga peronista argentina, quant fa a l’anunci ara i adés de mesures populistes sense anar a l’arrel dels grans problemes econòmics, socials i ambientals. Pretén recuperar vots difuminats en el sac d’un abstencionisme d’esquerres creixent que ha anat consolidant-se, a poc a poc, per la desil·lusió d’un electorat que no ha vist satisfetes les expectatives d’un canvi real i en profunditat. Un calador electoral cada vegada més gran i més incert que podria amargar la vida als partits governants en els pròxims comicis.

I és que les noves mesures populistes propagades en ple estiu vacacional no són cap solució als problemes estructurals de l’Estat espanyol. Posar un impost a la banca està bé i pot semblar revolucionari, però no ho és tant. Estats com el francès, el belga o l’hongarès, entre molts altres, fa molts anys que en practiquen amb governs no precisament d’esquerres. Pel que fa als impostos a les elèctriques, estats com l’italià, el britànic i en major mesura el romanès, són molt més contundents que l’espanyol. I tot plegat, no és més que fum d’encenalls, pura cosmètica per a què tot continue igual.

Si de debò es volen sanejar les arques de l’estat per a millorar les polítiques socials, que comencen per recuperar els més de 70.000 milions d’€ que els bancs encara no han tornat del rescat de fa deu anys. I no valen les excuses. Si ho han fet Islàndia, Bèlgica o els EEUU, s’hauria de poder fer ací. O, directament, nacionalitzar la banca per a posar-la al servei públic. I fer el mateix amb les empreses elèctriques i totes les indústries estratègiques per a acabar d’una vegada amb la pobresa i les desigualtats socials. Perquè, tot i les aparentment bones intencions del populisme de Sánchez amb les darreres mesures, no deixen de ser meres engrunes per a avui i fam assegurada per a demà. Haurem de recordar-li aquells versos d’Ovidi Montllor que vénen al pèl ara mateix: ja no ens alimenten molles, necessitem el pa sencer!