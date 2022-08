El descanso improbable

Llego al pueblo. Solo de pensar que tantos agostos ha habido que echarse una mantita para pasar la noche se me hace la boca agua. O puede que fuera un espejismo porque a día de hoy no solo angustia taparse sino que se suda a babor y estribor. ¿¡Cómo puede ser!? Por mucho irreverente científico que abomine de la cantinela, si esto no son las perrerías del estropicio climático que venga Dios y lo vea. Y hay moscas para detener un tren. Ahora mismo se ha parado una sobre la última palabra tecleada. Allá ella.

Me levanto, pues, hecho misto y con tal de refrescarme me meto en el cuerpo el vídeo completo de Rosalía por el litoral mallorquín. Esta chica nació bañada en swing. Nada más retomar el ritmo tradicional tropiezo con las motomamis de la Zarzuela paseando en plan mini por la isla salvo la abuela con atuendos de Zara al alcance de cualquiera. La familia tiene todavía que someterse lo suyo a recetas contra el dispendio para que la iluminación del escaparate no se apague lentamente. El pesoe, como siempre desde la era felipista, le echa capotes a la institución con su alma republicana a buen recaudo y manda al limbo la actitud del monarca frente al paso de la espada liberadora de Bolívar. Posiblemente dentro de 150 años se abra la carpeta blindada para saber si se levantó o permaneció sentado como Zapatero ante la tela estadounidense en una presunta coincidencia contestataria propia de nuestro secular revoltijo. Ante tanta desafección histórica solo pienso en sacarme la espina del tormentoso descanso con una siesta de las que hacen época. Lo malo es que en la previa me topo con el estudio de una clínica de medicina del sueño en Arizona donde se advierte que ir al sobre regularmente tras la comida dispara el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. No sé si llorar, desfilar o clavarme la espada.