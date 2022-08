“No fue fácil el camino pues lo hice sin dinero” declaraba radiofónicamente un estudiante hondureño de Arquitectura recalado en Méjico camino de Estados Unidos.

Migrantes sin ningún equipaje viajan por sobrevivir enfrentándose a inclemencias de la naturaleza y cuantas violencias practican otros seres humanos. Un tránsito que les depara la descalificación como personas. Odios, intereses manipuladores, cobardías y esclavismos occidentalizados transforman su odisea y sentimiento de pérdida en continuo rechazo del entorno.

¿Qué repercusiones sufre la infancia migrante? ¿Existe asistencia de salud mental? ¿Existen instrumentos en España que ayuden a personas LGTBIQ+ migrantes?

¿Cuál es el equipaje de personas refugiadas y exiliadas? Las primeras apenas llevan algún recuerdo, van con lo puesto. Las segundas ni tan siquiera han podido despedirse de sus seres queridos.

¿Por qué ataques furibundos cuando existe un elevadísimo porcentaje de inmigración interna de todo perfil social?

“Ya estoy en Madrid. Llevo setenta y cinco duros en el bolsillo y una maleta en la mano. De pronto siento unas terribles ganas de orinar. Son las once de la noche. Llevo la maleta en la mano derecha y me cojo la picha con la izquierda porque estoy a punto de estallar”, es el relato autobiográfico del periodista cordobés Yale (Felipe Navarro) en el primer capítulo de Un reportero a la pata coja, su decimotercer libro.

Maletas ligeras o compactas viajan repletas de apretujados enseres, consistentes recuerdos, ilusiones, emociones y expectativas. Familias esperanzadas transportan fantasías compartidas, anhelos, lágrimas y diversidad. ¿Por qué hay maletas que salvan cualquier inspección mientras que míseros bultos despiertan alertas? ¿Cuántas maletas han transportado joyas y capitales fraudulentos? Medallas de oro y brillantes por un total de treinta y una piezas más siete divisas se descubrieron en el aeropuerto madrileño de Barajas, ¿quién olvida a Carmen Franco siendo descubierta con tal alijo? ¿Qué no se habrá sacado del país antes de tal tropezón? Maletines repletos de dinero portados por un directivo de Sofico cruzaron espacios aéreos hasta llegar a Sudamérica dejando a diecisiete mil personas sin ahorros tras un histórico desfalco con implicación ministerial y militar que finalmente, tras años de litigio, quedaría en agua de borrajas. ¿Por qué a las estafas con vitola de excelencia se les sigue dando carpetazo?

Desde territorios conflictivos y por mediación de redes blanqueadoras de capitales las valijas dinerarias surcan el planeta. Es la sofisticación tecnológica la que muta tan primordiales herramientas del delito dinerario en bloqueos y transferencias científicamente estructuradas desde los centros del poder económico y financiero. Derivaciones de miles de millones a cuentas de difícil rastreo se realizan a través del ciberespacio. Atrás quedaron trasiegos y escaramuzas con equipajes físicos de personajes robadores de mayor o menor estofa.

¿Pasan la aduana las maletas de coronas destronadas o de consortes y afines a ese asunto de la realeza?

Entre los ejemplos de mudanzas criminales cabe relatar el caso del representante de una compañía de diamantes que afanó un apetitoso montante del muestrario. Interpol alertaría a los aeropuertos. En España, “en el de Madrid, se quedó el documento en el télex correspondiente, sin llegar a mano de los responsables directos de la aduana. Sin embargo, al abrir en una operación de rutina una de las maletas de la pareja, el aduanero se sorprendió al ver la cantidad de zapatos que contenía. Al separar uno de los tacones dejó al descubierto el multiplicado escondrijo de las piedras preciosas” relata Fernando Díaz-Plaja en La internacional de los caraduras.

¿Quién escudriña en equipajes de portentosos vuelos privados? ¿Valija diplomática con patente de corso? ¿Reales migrantes con bagajes de aquí para allá al libre albedrío? En España no existen joyas de la Corona, tronos y corona son copias y bisutería, el cetro del siglo XVII esta culminado con un raso cristal de roca. Se especula que fue la reina María Luisa de Parma, y por ende Carlos IV, quienes arramblaron con todo en su migración ocultándolo en baúles y reales costuras. Actualmente todas las joyas son de titularidad privada.

¿Maletas como herencia? El cantante y compositor norteamericano Bobby Darin (Walden Robert Cassotto), legaría a su hijo una vetusta maleta con aquellos objetos que marcaron su existencia, según se escenifica en la película biográfica del artista descendiente de migrantes italianos

¿Migrar ocasionalmente para poder ganar más dinero en el deporte puede convertir a la persona en prisionera? Britney Griner baloncetista (pivot) estadounidense de élite que milita en el club UMMC Ekaterinburg ruso, dos veces medalla de oro olímpico, con tres medallas de oro en el Campeonato del Mundo, lesbiana declarada, sería arrestada ¡tres días antes de la invasión de Ucrania! en Rusia. ¿Nueve años de prisión por llevar en el equipaje cartuchos de vapeo con 0,297 gramos de aceite de cannabis en total, para uso medicinal? ¿o por su orientación sexual? ¿o por estrategia?

“Por la voluntad del rey (Fernando VII), que aun muerto borboneaba, otra vez las dos Españas la guerra se declaraban. Emigraron los mejores y surgieron dos Españas. Una luchaba por Sancho y otra estorbaba la hazaña. Entre los diez mil exiliados que se fueron a Gibraltar, Inglaterra y Francia, había gente que discurría mucho, y hay quien dice que España estuvo así diez años sin discurrir. El rey Fernando (Fernando VII) era contrario a la enseñanza del pueblo. El matemático más famoso de la época Rodríguez González, se vio obligado a emigrar; Casiano del Pozo, un geólogo de mucho nombre, desapareció también, y hasta La Gasca, que era naturalista (admirado por el botánico valenciano Cavanilles), buscó otros aires para proseguir sus estudios. Flórez Estrada, el economista, publicó su obra fuera de España. De los escritores se fueron todos: Quintana, el Duque de Rivas, Alberto Lista, Espronceda, Juan Nicasio Gallego, Francísco Martínez de la Rosa (…) en España siempre estamos interrumpiendo el progreso y por eso nos encuentran en otros países un tanto atrasadillos”; escribe en Coplas de la decadencia española; contubernios y cachondeos (España 1814-1898). el periodista y docente ceutí Ángel Rodríguez-Valdés quien maleta en mano, (“emigrante como tantos”), recaló en Venezuela.

¿Quién hace las maletas cuando el inquilinato de la Moncloa cambia?

“Empezar una vida nueva requiere aceptar una que se deja o que se pierde” escribe la psicóloga y psicopedagoga María Laura Esteban. ¿Qué decir de tal viraje en la cuadrilla política que suaviza dicho golpe de timón mediante destinos allende fronteras y puertas giratorias? ¿Alegría, depresión, tristeza, somnolencia e insomnio también son patologías de gerifaltes de vuelta a la vida de antes como en el caso de la migración retornada?

“Me marcho y no pienso en la vuelta tampoco me apena lo que dejo atrás solo sé que lo que me queda en un solo bolsillo lo puedo llevar” canta el zaragozano y vegano Bunbury (Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy).

Maletas didácticas implementa pedagogía educacional con exposiciones interactivas. Maletas de firma con ostensibles logotipos seleccionan al migrante. Trolley (maleta con ruedas) colorista identifica a la juventud viajera.

¿Qué transportaban los baúles de Concha Piquer que tan famosos se hicieron?

¿Qué sucede cuando un dirigente político viaja en un avión portando un arma? ¿Pasa controles de seguridad, por ejemplo, para ir a Canarias, o tiene patente de corso mientras el resto deja hasta el cortaúñas en tierra? ¿Nadie aplica el artículo 101 del reglamento del Congreso, con suspensión temporal del diputado o diputada, (¡por lo menos!), cuando saca una pistola en el hemiciclo? ¿Acaso no son personas los políticos y políticas sujetos a brotes irascibles? ¿Las restantes ocho mil cuarenta y seis personas con licencia tipo B para pistolas y revólveres tienen que rendir cuentas al portar tal bagaje en viajes?

En el acervo popular ser una o un maleta da a entender torpeza. ¿A cuántos y cuántas maletas viene pagando el pueblo español desde tiempo inmemorial en puestos de poder?

¿La maleta como objeto literario? ¡También! Carmen Martin Gaite escritora salmantina, Premio Nadal, relataba en El balneario: “Él se levantaría primero y bajaría las maletas (…) Carlos había dejado la maleta en el suelo y se apoyaba contra el puente”.

Emigrar, inmigrar, migrar, dejar el hogar quiebra la vida, con y sin maleta.

“Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontrareis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar”; versificó Antonio Machado.