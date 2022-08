Una de les històries més reeixides de Juan José Arreola és El guardagujas. El viatger arriba a una estació. El pes de la maleta i les presses l’han fatigat. Ja és l’hora exacta; no s’albira, però, cap locomotora en la llunyania. No entén perquè el tren no arriba. Un ferroviari li explica la caòtica situació dels ferrocarrils del país. No sols els horaris són erràtics, també ho són els destins i, fins i tot el mateix tren que avança quan només queda una via o, inclús sense vies, fins que es desgasten totalment les rodes i només queden els eixos. I arribat el moment en què els combois no poden continuar més, els passatgers funden poblacions noves. El conte és una faula onírica que el guardaagulles descriu al desolat viatger. El relat ferroviari d’Arreola tenia un precedent: Le mécanicien de Jean Ferry, publicat dos anys abans.

Jean Ferry s’incardinava en el moviment surrealista. Jo no sé com qualificar l’article de Voro Torrijos reclamant el metro per Aldaia i publicat en Levante-EMV el passat 20 de juliol. El que sí sé és que, a diferència dels relats, la situació descrita en el periòdic és autèntica: una gran quantitat de promeses incomplides al veïnat d’un grapat de pobles de l’Horta Sud que porta més de vint anys esperant el metro. Malauradament este tipus de promeses, esta falta de sensibilitat cap a les necessitats del poble, singularment el treballador, contribuïx en no poca mesura a la increença d’una bona part de la ciutadania en el sistema democràtic.

Xirivella, Aldaia, Alaquàs, pobles de l’Horta Sud pegats a València que sumen els 100.000 habitants, els quals haurien de comptar, des de ja fa uns quants anys amb infraestructura ferroviària adient per a la seua intercomunicació i la relació amb la capital. Quelcom paregut passa a l’altra banda del riu. Uns dies després de l’esmentat article, Levante-EMV se’n feia ressò de la decisió del ple municipal de Paterna de reclamar, unànimement, el soterrament de les vies fins a la seua ciutat: Paterna diu sí al soterrament del metro, en deia el titular. El cas d’esta vila clama al cel; entre altres motius pels accidents mortals que han ocorregut. És inevitable que hi haja accidents quan les vies creuen la població.

D’entrada hi ha l’absurd del traçat actual: subterrani fins l’estació de l’Empalme, on emergix per tornar-se a amagar quan entra a Benimàmet i, finalment, torna a aparèixer en el terme de Paterna. Sembla que els habitants d’esta població són de segona categoria. Però l’absurd no és sols el relatiu al no soterrament. Hi ha la qüestió del no desdoblament de les vies. En efecte, a partir de l’estació de Paterna continua la via única cap a Llíria. Treballadors que van al polígon industrial de la Font del Gerro, ciutadans de la conurbació que s’estén al llarg de la ruta cap a Llíria i els mateixos habitants de la ciutat de la música. La via única permet una freqüència de pas totalment insuficient. Qui no es consola és perquè no vol: en l’època del trenet pujava un comboi cada hora cap a la capital del Camp de Túria. Açò, però, no és dir tota la veritat, perquè abans els llirians comptaven amb un altre tren: el de la via ampla que els deixava en l’estació del Nord. Traguen vostès els comptes i vegen en què han millorat. Una infraestructura ferroviària que, al capdavall, és la mateixa que deixà l’enginyer, ministre i senador Juan Navarro Reverter en el darrer quart del segle XIX. L’altra línia, la que ix de la bifurcació de l’Empalme cap a Bétera, malauradament presenta trets similars a la de Llíria.

És absurd continuar esgrimint el número d’habitants per argumentar l’escassetat del servici ferroviari. En direcció Llíria hi ha la immensa quantitat de treballadors que haurien d’agarrar el tren per anar a treballar als nombrosos polígons industrials de Paterna. En direcció Bétera, a l’ús habitual dels habitants dels pobles que el tren unix, cal afegir el dels estudiants de les facultats i servicis corresponents a les universitats de València, Catòlica i CEU San Pablo. El número de possibles usuaris ha augmentat exponencialment respecte a l’era de l’antic trenet, però la freqüència, tant cap a Llíria com cap a Bétera, no ha variat significativament.

El que, amb tot el trellat del món assenyala l’esmentat Voro Torrijos i demana l’ajuntament de Paterna, és quelcom que, en un país normal hauria d’haver estat resolt fa moltes dècades. També en estes mateixes pàgines, José Luis Villacañas relatant la seua arribada a Bremen -edició de Levante-EMV de 30 de juliol- assenyala com, en pujar al tramvia, va poder traure un abonament mensual de nou euros. La característica principal d’este bitllet és que pot utilitzar-se en tots els transports públics de la República Federal, inclosos els trens regionals. Mentrestant ací, fins ara, no s’ha fet res de semblant. S’esperen novetats en la política metropolitana de transports. De moment hi ha el projecte de cobrar un impost per a penalitzar la utilització d’autovies en l’àmbit metropolità de València. Peatge que, per suposat, gestionarà una empresa privada. L’objectiu oficial és el foment de l’ús del transport públic. Anem a creure’ns-ho, però ens hauran d’explicar primer, com van a transportar, per exemple, als huit mil treballadors de la Font del Gerro.

Paterna ha contribuït a la riquesa d’estes terres des de l’època romana i, el mateix podem dir, pam amunt, pam avall, de les poblacions esmentades; els seus habitants mereixen inversions de la Generalitat suficients com per encarar un futur sostenible. Si l’Administració valenciana haguera fet els seus deures en allò que fa al transport metropolità, que és el que utilitza la classe obrera, ara estaria en disposició d’exigir al govern central el soterrament de les vies a Alfafar («Quaranta anys de morts») o la connexió entre València i Alacant per la costa. Ja no hi ha guardaagulles. Esperem que les preclares ments de Transports deixen el surrealisme per a l’àmbit artístic i aprofiten l’arribada dels fons europeus per solucionar els problemes reals de la gent.