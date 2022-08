Estem en època de vacances i tot el món vol eixir i moure’s després de dos anys de pandèmia. El turisme ho inunda tot. Com la calor, que esta deixant poques treves al llarg de l’estiu.

Els preus disparats però poca gent es vol privar d’uns dies de descans merescut a la vora de la mar. Els iots estan per tota la costa valenciana i de les Pitiüses. Els avions convencionals no deixen d’aterrar i d’enlairar-se a tots els aeroports. Els jets privats el mateix. Les carreteres i autovies són com camins de formigues, plenes de vehicles a totes hores.

En plena crisi energètica i mediambiental continuem apostant per un turisme poc sostenible amb el planeta i, malgrat els diners que aquest turisme puga deixar a les diferents destinacions, la petjada de carbó també es quedarà.

No deixe de veure perla TV un exèrcit de iots de gent rica i famosa ancorats o de passeig per Formentera, Eivissa, els voltants de les cales de Xàbia, Moraira o Dénia i sempre em pregunte el mateix: on van a parar les deixalles i les restes del combustible de tant de luxe? I la resposta sempre és, també, la mateixa: al mar.

Des de l’ecologisme fa anys avisen de la possibilitat de l’escalfament de la Mediterrània amb les conseqüències que això pot comportar i no em vull referir sols a les DANES o altres situacions meteorològiques, que també. La fauna i la flora marina ja s’està ressentint.

Les praderes de posidònia i les diferents algues i corals que habiten el fons marí, així com els diferents animals marins ja noten la pujada de les temperatures del mar.

I si a això li sumem les conseqüències d’aquest turisme aquàtic sense control ni mesures de protecció al fons marí i unes platges fins a la bandera de gent, ens n’adonarem que potser, només potser, el model turístic actual és rendible en termes econòmics però molt poc rendible en termes mediambientals.

Després parlarem que si taxa turística sí o no perquè pot desmotivar i, teòricament, perjudicar als agents implicats en aquest turisme de masses, però poca gent planteja ell cost mediambiental de l’actual model turístic.

I, de nou, els beneficis seran per als mateixos de sempre i els perjudicis per a la població autòctona.

La cobdícia humana ens portarà a l’autodestrucció si no canviem els paràmetres dels hàbits humans.

En plena crisi energètica és bastant inapropiat per no dir, directament obscé, veure aquesta quantitat de iots privats al mar i de jets privats pels aires mentre els boscos es cremen o hi ha gent que també transita la Mediterrània on pot perdre la vida per culpa de màfies que trafiquen amb les seues vides, convertit així al Mare Nostrum en un gran cementeri de gent que fuig de guerres i fam o altres coses dels seus països d’origen mentre altra gent consumeix alegrement el que fins i tot, potser no tenen.

No és gens optimista el panorama. Almenys per a mi no ho és. L’actual model turístic del tipus ‘bienvenido, mister Marshall’ no deixa de ser pa per a hui i segurament fam i ecosistemes ben degradats per a demà. I ho acabarem pagant de moltes maneres.

Però ho pagarem la mateixa gent de sempre, perquè els dels iots i jets privats buscaran altres paradisos que gaudir i, també, que destrossar.