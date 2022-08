En el context de l’actual guerra a Ucraïna, circulen idees diverses al voltant de com reforçar la resposta que està donant Occident a la invasió russa. Ara mateix, la reacció dels països de la UE ja es caracteritza per una duresa inèdita. En matèria de sancions, quasi tot ha estat ja acordat. No obstant això, per als veïns bàltics de Rússia, les sancions romanen excessivament febles i cal endurir-les. Doncs, següent una idea del president Zelensky, els països bàltics, Finlàndia i Txèquia proposen afegir un nou tipus de sanció: la prohibició, a nivell europeu, d’expedir visats turístics per a ciutadans russos. De fet, alguns governs ja han prohibit l’entrada de ciutadans russos al seu territori.

Cal imitar l’exemple a nivell europeu? Sembla que no es tracta de l’opció més idònia. En primer lloc, les mesures col·lectives que ha imposat el Consell de l’UE fins ara penalitzen només el dirigents polítics, alts càrrecs militars i oligarques propers al règim. En canvi, no s’ha pres cap mesura desfavorable específicament destinada a la població civil. Si prohibim el visats per a tothom, no respectem la línia divisòria que separa les persones responsables i aquelles que no ho són i que ha sigut el criteri fonamental del Consell de l’UE a l’hora de dissenyar sancions al llarg de més de dues dècades. Prohibir l’expedició de visats de manera genèrica suposaria un punt d’inflexió per a la política de sancions. En darrer lloc, cal pensar a l’impacte local. Som una societat que encara està adonant-se que les sanciones tenen un preu també per els països que les imposen. Cap obstacle per al turisme agradarà al sector, que comença ara a reviscolar desprès de ser castigat per la pandèmia. El sector agrícola valencià va protestar agrament quan l’exportació de fruites va ser prohibida per les autoritats russes durant la crisis ucraïnesa de 2014, mostrant escassa afinitat amb les restriccions comercials d’origen geopolític. L’opinió pública valenciana, que roman solidaria i favorable a les sancions, mostra poca paciència a l´hora de pagar els costos econòmics que arrosseguen.