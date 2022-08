El delirio de los serios

Envío mi columna a mi amigo Ernesto para distraerle de sus horas de hospital y me responde que le ha gustado aprender el origen de la palabra hippie, pero que a veces, le cuesta seguir mi argumentario. ¿Esgrimir, yo, algo tan pueril como argumentos, cuando nunca he intentado demostrar o justificar nada? Sí que he cultivado, con obstinación, el interés del porqué de las palabras. Y si a veces parezco raro y complicado es por haber llevado al extremo esa anticuada facultad, estrictamente humana, de comprender todo lo que ocurre alrededor de los demás, sin sentirme obligado a dar lecciones.

Los animales tampoco pierden tiempo en explicaciones. Les basta nacer para desarrollar sus extravagantes instintos, por muy absurdo que sea migrar a miles de kilómetros o abandonar el mar para desovar en agua dulce. Los humanos no nacemos con el instinto de usar una aplicación de mensajería, ni entendiendo algo tan natural como el magnetismo planetario. Lo que nos diferencia de otras especies es la posibilidad de comprender con el tiempo cómo ocurren las cosas. Digo bien posibilidad y le añado un lacónico ‘ejem’.

A muchos, el porqué de las cosas les causa tremendos ataques de seriedad que apuntalan con cifras, razonamientos y pruebas bastante verosímiles. Leí ayer un artículo que advertía de la llegada de una tercera ola de postverdad, que sería la tercera gran distorsión de nuestra realidad desde el atentado de las Torres Gemelas. En este tercer round siguen primando los sentimientos y las creencias personales frente a los hechos objetivos con objeto de dirigir la opinión de la gente e influir en las actitudes sociales. Es como si nos viéramos atrapados por el fuego en un vagón de tren y siguiéramos apresuradamente el aparentemente serio dictamen de romper las ventanillas, salir al exterior a salvarnos individualmente y acabar siendo rescatados por un helicóptero pagado con dinero público.

La distorsión de la realidad ha sido siempre trabajo de humoristas, quienes nunca la hemos utilizado para vender toneladas de papel higiénico o hacer que la gente se posicione entre la ideología Rusa o la de Estados Unidos. Apuntaba una escritora que, mientras el humor sí ha sido catalogado por la gente seria, nosotros nunca hemos hablado de «seriedad de lo absurdo», de la «seriedad negra» ni siquiera de la ligera o la macabra. No existen antologías de la seriedad, no se hacen simposios que lleven como título “el club de la seriedad” ni un catálogo de los disfraces que toma la seriedad en esta comedia de la vida.

Al final me he dado cuenta de que lo que me diferencia de mis amigos es que yo entiendo los motivos que tienen para hacer lo que hace el rico, el pobre, la bajita, el gordo, el feo, la insegura, el vigoréxico, el enfermo, el demasiado joven, el demasiado viejo, el demasiado listo, el excesivamente simple, el buenazo o el psicópata, y ellos no entienden aún qué beneficio saco de comprenderles. Yo, que soy igualmente más alto, rico, viejo que unos y más bajo, pobre y joven que otros, sé quién soy de manera instintiva, no razonada. Ellos me sitúan en el mundo, y me ayudan a distanciarme para verme en todos mis estados y facetas. Es esta la esencia del humor que me salva del psiquiatra, de la acosadora, del cuñado, del ideólogo, del pesimista, del visionario y de la horrible soledad en la que mi propio carácter me ha acabado arrinconando.

Cuando mi amigo Ernesto aún no sabía que una severa enfermedad le llevaría de este mundo injusto, me decía que moriría rabiando. Yo le respondía que moriría riendo. Reír es lo que le está ocurriendo a Ernesto -sin querer- cada vez que los tumores tocan alguna parte de su cerebro. Delira imaginando que viaja por el mundo y encuentra todo maravilloso, porque esta última broma fisiológica le aleja del serio dolor que está acabando con su existencia.