Els desastres que han vingut anunciant els científics, que són conseqüència del canvi climàtic, estan caient-nos al damunt successivament i els poders de la Terra no fan res per a evitar-ho. Hem d’acceptar, doncs, que ja ha començat l’apocalipsi, malgrat l’opinió del cosí de Rajoy, de Trump, Bolsonaro, Vox i altres analfabets per l’estil. Qui tinga fe i suficient coratge pot llegir el darrer llibre de la Bíblia, i fer-se una idea del que ens espera. Als no creients, que també sucumbirem, ens aniria molt bé fer-hi una llegida, per a rebel·lar-nos amb més ganes, contra la gent «d’ordre». Vull suposar que encara tenim força per a dir no.

A banda dels desastres medioambientals, ací els més exaltats i feixistes salva-pàtries, han trobat un altre motiu per a posar-se burros. Ara, per l’espasa de Simon Bolívar, que el rei actual menystingué de manera tan barroera a Colòmbia en l’acte de presa de possessió del president de la República. ¿Encara no saben ni el rei, ni els corifeus fatxes, que el més mínim sentit comú obliga els assistents als actes públics a respectar les banderes, símbols, himnes i fanfàrries del país amfitrió? En aquests casos, si un rei invitat no és capaç de mostrar ni el més mínim respecte pels sentiments dels que inviten, que es quede a casa. I què faran quan sonen els himnes d’aquelles nacions? A de l’Equador canten que indignados del yugo de la ibérica audacia, de la injusta y horrenda desgracia... cedió al fin la fiereza española… que hizo al español sucumbir. Al Perú, largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado a cruel servidumbre, tres siglos de horror,... Al Paraguai, a los pueblos de América, tres centurias un cetro oprimió; mas, un día,... el cetro rompió. Evidentment, les cadenes i el ceptre eren de la corona espanyola; la servil condició que es tragueren de sobre, era ésser súbdits d’Espanya. Per cert que els seus mestres ensenyen a l’escola que Espanya no accepta el genocidi que causaren, amb l’eliminació de milions d’indígenes i llurs cultures, la submissió a la força, el pillatge sistemàtic, el comerç d’esclaus... Això mateix han dit alguns presidents i intel·lectuals i el mateix Papa, que és argentí, recordava a l’Equador, que la seua victoriosa sublevació independentista va néixer per la falta de llibertats i per estar essent oprimits i saquejats. De la Madre Patria, ningú no diu res de res...