Los payeses ecológicos están solicitando a hoteles y a restaurantes de las islas Balears que consuman cordero autóctono. Piden su colaboración y compromiso para poder colocar las piezas de carne y continuar con su actividad. Una actividad extensiva con múltiples beneficios agrarios y paisajísticos que, por cierto, supone un reclamo para los millones de turistas que visitan las islas y cuyos beneficios repercuten, en gran medida, en los mismos hoteleros que hacen mutis por el foro y esquivan la solicitud de implicación lanzada por los payeses. Queda muy bien hablar de economía circular, hasta que toca tu cuenta de resultados y queda muy bien hablar de compromiso cuando quien tiene que ejercitarlo son los otros y no tú. Garden Hotels es la excepción de este panorama tan «yo, me, mí, conmigo» y ha transformado su apuesta por el consumo de esta carne en un valor de marca. Tras este breve preámbulo, llega mi historia.

El día que la cadena hotelera presentó su política de circularidad proyectó un vídeo protagonizado por la familia de agricultores de Son Vell, en Son Macià. El más joven de ellos hablaba de su manera respetuosa de convivir con los animales y de relacionarse con el entorno, mientras sus padres le observaban. Transmitían una actitud que admiro (y envidio): la de estar en lo que se está. Hoy, todos tenemos mucha prisa y, sin embargo, ellos conservan la serenidad de quien se concentra en el presente. Como tengo un imán hacia las personas de la comarca del Llevant, fui a hablar con la madre. «Enhorabuena y qué bien lo habéis hecho. Así es como trabajamos y hacemos las cosas. ¿Dónde tenéis la finca? En Son Macià. Ah, yo soy de Manacor. ¿De dónde? De Telas Can Fernando (ubicar a las personas por oficios y familias debería ser patrimonio histórico). Silencio. ¿Eres familia de María y Joaquín? ¡Son, eran mis abuelos!». Y ella me contó que les conocía, que compraba telas para sus vestidos, que disfrutaba de la compañía de mi abuela y me dijo tantas cosas buenas de ella que me dio la ñoñería y un arranque de añoranza. Me fui deseando volver a verles y así ha sido. Llegaron a la cita con una bolsa de, probablemente, los mejores tomates del mundo y volví a admirar esa sabiduría tan vital y esa actitud de estar en lo que se está. Días más tarde y mientras desayuno uno de esos tomates, leo el reclamo de los payeses y llega mi pensamiento encadenado.

Cuando he votado a partidos progresistas lo he hecho porque, ilusamente o no, he creído que alentarían que este tipo de historias puedan suceder. Porque he pensado que protegerían y destacarían el valor que generan los productores y comerciantes locales y porque, además de trabajar en términos macroeconómicos, no se olvidarían de los microeconómicos. Cuando les he votado lo he hecho porque he imaginado que intentarían cambiar un modelo basado en la masificación turística, que permitiría que los isleños podamos disfrutar de nuestro territorio y de sus bienes. Lo he hecho porque creía que tomarían decisiones drásticas para contener las consecuencias del cambio climático, plantarían miles de árboles e incentivarían una movilidad sostenible. Puede que me equivocara.

Los valores que me transmitieron los agricultores de Son Vell representan a una Mallorca en la que sí creo.