Si alguna notícia ha centrat l’atenció aquests dies són els incendis forestals que han arrasat milers d’hectàrees. Després de culpar els déus per la tragèdia, preguntem-nos què podem fer i no ens limitem a ser «espectadors de calamitats», com advertia Susan Sontag. No descobrisc la pólvora si dic que l’abandó de l’activitat agrària suma, cada any, hectàrees de vegetació arbustiva a la massa forestal existent que esdevé combustible a l’espera que li pegue foc qualsevol contingència. Risc que pot atenuar, que no eliminar, un nou model de gestió forestal i la prevenció, ja que la geografia ens ha situat en un cantó de la Mediterrània amb una climatologia favorable al foc, que resulta difícil frenar amb rapidesa i eficiència sobretot quan els recursos i dotacions han d’atendre incendis simultanis, com aquest estiu.

Criticar l’actual model forestal és l’esport més practicat aquests dies, però no em sumaré a la nòmina de ‘capitans a posteriori’; ni a la dels que culpen els imponderables o invoquen Sant Jaume, com el Borbó. Em reitere en el vell principi de millor prevenir que lamentar. Però això val tant per als polítics com per a la ciutadania que mira amb ulls aliens un desastre que, per a començar, és també nostre: per la manera de viure i pel consum innecessari i excessiu (causa principal d’emissió de gasos d’efecte hivernacle). I perquè fem més hores que un rellotge a les botigues on anem, com si comprar tres suèters en lloc d’un ens fera tres vegades més feliç. Obsessió de no renunciar a res i voler gaudir-ho tot i alhora, de la que no s’albiren canvis i denota en el fons una profunda insatisfacció. I com que no canviarà eixa dinàmica dels fets, carreguem la creu de l’infortuni després de la commoció de l’últim incendi i preparem-nos per al pròxim, engreixant l’estadística negra: auguri fatalista d’irrefrenable tendència a complir-se, com la Crònica d’una mort anunciada de García Márquez. Així doncs: quan, com i on serà el pròxim incendi? No em fa feliç la pregunta.