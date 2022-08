S in duda alguna, a un servidor le gusta, y mucho, la plaza de la Reina, María de las Mercedes, así llamada en honor de la esposa del rey Alfonso XII, Mercedes de Orleans, y que durante la segunda República española se denominó de la Región Valenciana, si bien tal como está la cosa internacional debiera haberse rebautizado de La Paz, La Pau, como la aledaña calle también parcialmente adoquinada, que aporta una preciosa vista barroca sobre la torre de santa Catalina, recta desde la lejanía del Parterre. Es más, me gustan así mismo mucho las plazas de la ciudad de Brujas y del Mercado y La Lonja, jalonando el Mercat central, y desde luego la plaza de san Agustín o por supuesto la precursora plaza del Ayuntamiento, la cual entra ahora en una segunda fase que comporta un concurso de ideas para su mejora.

Hay multitud de motivos para mantener la afirmación de nuestro título, pero las razones de fondo son dos bastante simples y, en primer lugar, cabe destacar que donde ahora encontramos espacios peatonales, y quiero insistir en lo peatonal siguiendo literalmente al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y a la vicealcaldesa y regidora de urbanismo, Sandra Gómez, antes había, tanto en San Agustín como en el Mercat y la Reina, tráfico libre de vehículos, había tres aparcamientos subterráneos, había túneles y hasta estaciones fantasma de metro, había tres nudos con varias líneas de autobuses urbanos y turísticos con sus correspondientes agrupaciones de paradas metálicas y, finalmente, había contaminación notable en el aire y por el ruido de ambiente. Que no falte de nada.

Imagen denigrante, puesto que tapaba la belleza de algunos de los mejores edificios de la ciudad, como la airosa iglesia de san Agustín y santa Catalina, como el Mercat y los Santos Juanes o la Lonja, único edificio patrimonio de la Humanidad reconocido en València, y si hablamos de la plaza de la Reina, como hoy, es larga la lista de maravillas que se aprecian panorámicamente desde su última reforma e incluso ha permitido estudiar nuevos restos arqueológicos, aunque por su escaso valor visual han quedado cubiertos, pues como experimento con la muestra al público de restos romanos ya contamos con la plaza de la Almoina, para la que hace poco se aprobaron inversiones públicas, las enésimas, tras años cerrada después de inaugurarse, con su laguna estigia de filtraciones.

Reconociendo el natural derecho al negacionismo, hoy moda internacional, la mejora urbana peatonal es evidente y más si se le suman las reformas en varios tramos de la calle san Vicente. Pero, en segundo lugar, hay otra razón de peso: no existe ningún elemento, salvo el cementazo previo, ubicado en cualquiera plaza mencionada, que no pueda ser retirado con facilidad en horas veinticuatro y contar con un espacio abierto para nuevas actuaciones que se decidan. No se ha cometido nada irreparable como es tristemente habitual en la piel de toro cuando se emprenden obras en los cascos históricos. Eso sí, es lícito soñar con la música de agua de las fuentes y el enhiesto surtidor de sombra del ciprés de Silos, superviviente del fuego este salvaje verano, pero la realidad se impone y muy cerca están el parque del Cauce y los jardines del Real para aliviarse.

Se escuchan o leen todo tipo de comentarios rayanos en la idiocia y la oposición al gobierno del Rialto ha sembrado insidias, pero en sólo un par de años y gastando menos de veinte millones de euros el Ayuntamiento, con nota para su Vicealcaldesa, ha dado un paso de gigante en la peatonalización de Ciutat Vella, tras lustros de promesas y pocos avances. Estrategia que también se va extendiendo lentamente a los barrios que fueron pueblos y a las pedanías que lo siguen siendo, dentro todo de la idea de una ciudad de plazas y espacios públicos más habitable. Me gusta.