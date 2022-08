Com si fos l’onzena plaga d’Egipte, els governs de torn i la manipulada ciutadania –en general– accepten els incendis forestals amb tota la resignació cristiana que cal per a no reconèixer que la majoria són evitables. Amb tots els mitjans de control de masses al seu abast, els dirigents polítics acudeixen amb promptitud als llocs de comandament d’extinció de les maleïdes flames per compungir-se i tirar balons fora en relació a les seues responsabilitats, com si la cosa no anés amb ells.

És molt evident que en pocs lustres s’han més que duplicat les condicions meteorològiques extremes de temperatura i de sequera que actuen com un importantíssim brou de cultiu per a la propagació desmesurada del devastador foc que ens està acorralant aquest estiu. El canvi climàtic n’és responsable d’aquest vector terrorífic, però no és pas la condició suficient. N’hi ha d’altres que són més determinants i que també tenen un origen antròpic, tan siga per acció (imprudències, negligències, piromania...), com per omissió (deficient gestió dels boscos per part de les administracions).

I és que els recursos dedicats a la lluita contra els incendis són descaradament minsos, ho mires pel cantó que ho mires. La major part del xicotet pastís va a parar a feines d’extinció (?). Quant fa a la prevenció –la pedra angular de les solucions–, els escassos 300 M€ dedicats enguany a tot l’Estat ens estan demostrant que això i res, quasi és el mateix. Sembla que el valor que atorguen els nostres insensibles mandataris al manteniment i cura des ecosistemes és moneda menuda, la xavalla dels pressupostos, si ho comparem amb despeses totalment prescindibles, com les militars (20.000 M€).

Per cert, i fent un xicotet parèntesi no gens menyspreable, resulta insultant i empipador veure com els canals televisius (així com la ràdio i els diaris) prioritzen les imatges i les declaracions dels pocs membres de la UME (unitat militar d’emergències), uns 500 efectius repartits per totes les autonomies, davant una plantilla de milers de forestals i bombers (amb un escanyolit 0,83% de dones), com si res. La militarització mental de la societat els és una prioritat.

Però, si de debò els boscos preocuparen a la classe política, hauria de començar per acceptar les propostes que els moviments ecologistes porten dècades propugnant. Per a evitar que els boscos siguen un polvorí permanent a punt d’esclatar s’ha de tallar el nus gordià que ho condiciona tot. No valen tiretes per a cobrir l’hemorràgia incendiària que patim. S’ha d’actuar estructuralment, si no volem perdre els pulmons verds que ens queden.

La protecció dels boscos és la columna vertebral de la prevenció. La millor manera d’evitar o de reduir els incendis és emprar les mateixes eines de fa un segle, amb la tecnologia actual de control i d’extinció. S’ha d’incentivar amb cabals públics el pasturatge, l’aprofitament forestal i el conreu de terres menys productives. Si volem mantindre els boscos nets i més segurs s’ha d’invertir en ramaderia i en agricultura, amb ajudes directes que facen possible una repoblació humana i forestal dels espais abandonats. Hem d’exigir amb urgència que els governants d’ací i d’allà estiguen a l’altura de les circumstàncies, abans que siga massa tard.