El mes d’Agost va fent camí fins el seu rètol final entre les flames criminals que ens han deixat llàgrimes als ulls veient com cremava el País de Nord a Sud, les festes on els bous continuen amb la seua collita de sang segant vides joves, i els polítics pensant en la tardor que ja és a punt de trucar a la porta per dir que cal nyugar-se bé les sabates perquè els dies que venen no van a ser fàcils. Si l’estiu ha estat més calent que mai, amb els ventiladors i els aires condicionats sense aturar-se, per alegria dels capitostos de les elèctriques, les prediccions economiques i politiques ens fan pensar que la tardor també serà calenta, i en aquesta ocasió no tindrà la culpa eixe canvi climàtic que fa temps que ens està avisant que o cuidem la terra on vivim o estarem enviant a fer punyetes als nostres besnéts

Des que Rússia va començar, a finals de febrer, la guerra contra Ucraïna la cistella del mercat va iniciar una escalada de preus fent que la inflació arribés a xifres que, fins i tot, als més grans ens costava recordar. Puja el pa, puja la llet, pugen les patates, puja el peix, pugen gairebé tots els productes necessaris fins que el IPC arribà a les dues xifres. Treballadors i pensionistes veuen que, amb el mateix sou i la mateixa pensió cada dia, en anar al mercat, poden comprar menys productes. I els costa comprendre que la pèrdua de valor dels seus diners siga tan sols per una guerra llunyana. La patata calenta d’aquesta greu i perillosa escala de preus està cremant a les mans de Pedro Sánchez i el seu govern, que veu com les darreres enquestes li diuen que el PP amb Feijóo està amenaçant el seu sofà de la Moncloa. En sessió parlamentaria Rufián va dir a Sánchez «La inflació els pot passar per damunt a vostès i a nosaltres». I si la inflació no s’atura pot llençar als votants als braços del populisme i l’extrema dreta que els oferirà uns paradisos artificials inexistents.

Altres problema que pot esclatar aquesta tardor es el contenciós amb Catalunya. Fins ara Pedro Sánchez ha anat esquivant-lo amagant-se en una Taula de Diàleg i Negociació on, pel que sabem, la part espanyola no està disposada a dialogar ni a negociar. Pere Aragonès ha afirmat aquesta setmana que seguirà seient a la citada Taula encara que canvie el Govern d’Espanya, és un ingenu si creu que la dreta extrema del PP i l’extrema dreta de VOX seran tan amables de parar una taula per parlar amb Catalunya quan ni tan sols la suposada esquerra espanyola està disposada a fer-ho. Quan des del PSOE diuen que no hi ha majoria per treure el delicte de sedició de la legislació espanyola ho diuen perquè saben que alguns barons i molts militants del PSOE no ho volen mentre aplaudeixen que González i Zapatero encapçalen les firmen que demanen l’indult per Griñán, condemnat per la malversació de diners públics en els EROS andalusos.

ERC té la clau per aprovar els pressupostos per l’any vinent, el seu vot favorable es la única manera de conseguir que el Govern espanyol dialogue i mostre la voluntad de solucionar el contenciós amb Catalunya. Els republicans catalans no poden badar, no poden tornar de Madrid amb les mans buides i recolzar amb els seus vots els pressupostos pel 2023. La próxima primavera tindrem eleccions municipals i del que facin ara dependrà que tornen a guanyar-les front als seus adversaris de Junts, ara compartint les cadires del Govern de la Generalitat però mirant les urnes de maig. A Espanya i Catalunya veig un futur negre. Que Déu o qui siga ens agafe confessats.