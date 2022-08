Hubo tiempos en los que imperaba la asociación entre la única verdad y la coercibilidad. Descendamos: como el cristianismo y sus doctrinas son verdaderas, debía ser protegido, tutelado e impuesto a la sociedad. Por su bien. El Estado se atribuyó ese derecho, iba mucho más allá del mensaje evangélico, que nunca quiso imponer la verdad por la fuerza.

En el transcurrir histórico hemos de esperar a 1895 cuando León XIII reconoce por primera vez en el modelo liberal norteamericano la evidencia de que la Iglesia puede crecer y cumplir su misión sin necesidad de imposiciones desde las alturas. León XIII aceptaba el Estado Liberal como un hecho consumado. Se trataba de un mal menor. Atrás quedaba el Estado Teocrático.

Fue el Concilio Vaticano II el que acepta y abraza el régimen liberal, la libertad religiosa y política. Jacques Maritain, filósofo humanista, propone antes del Concilio un «Estado laico, vitalmente cristiano». Para ello, - afirmaba- «es necesario que sean los propios cristianos, como hombres libres, los que deben persuadir al pueblo de la validez de la filosofía social y política iluminada por esa fe», Seguramente recordaba que en sus primeros tres siglos de vida la Iglesia no necesitó apoyo del poder político para ganar millones de adeptos. La fe no se impone sino que debe ser escogida. Sobre ese principio se fundamenta la coexistencia del liberalismo con el cristianismo. Que hoy se derrumba ante nuestros ojos.

Frente al cristianismo que asume el mensaje de la persuasión y rechaza la imposición, se cierne, prepotente e inmisericorde, una nueva religión que pretende sustituir el orden creado sobre los fundamentos de la libertad individual. Son, justamente, los que convirtieron a Europa en faro del pensamiento triunfal, especialmente tras la segunda guerra mundial cuando la socialdemocracia marcó, con indudable éxito, el devenir de los pueblos.

La nueva religión, que exalta los principios del nihilismo, utiliza los viejos métodos de la imposición. Persigue y señala a los que defienden la libertad de expresión contra lo políticamente correcto. No necesita cárceles inquisitoriales. Suele gastar un método más eficaz: el silencio, el veto, la censura para todo discrepante y la adulación hasta extremos ridículos de personajes que difunden las nuevas y únicas verdades.

Esa nueva religión no predica el capitalismo triunfante gracias en buena parte al sustrato cultural procedente del cristianismo sino que se lanza a la predicación de lo que ya Ortega y Gasset supo anticipar en 1930 cuando hablaba de «nombres-masa», de «niños mimados» incapaces de comprender que todo avance, todo progreso, ha sido fruto del esfuerzo creador, de la virtud del trabajo en libertad, del afán de lucro. De ahí que la nueva religión predique, sin rubor alguno, que las nuevas generaciones nada dispondrán pero «serán felices». Un lenguaje perverso que tapona cualquier política que fomente el valor del trabajo, del emprendimiento. No es de extrañar que las cifras del paro se mantengan en niveles insostenibles mientras hay dificultades para cubrir personal en muchos sectores productivos. El Estado ya actúa como protector con pensiones a aquellos que no «encuentran» trabajo. Fomentamos una sociedad de subsidiados que agradecerán con su voto a quien le ofrece mensualmente la limosna para vivir sin trabajar. En una sociedad de subsidiados es fundamental aparecer como víctima necesitada de la ayuda estatal. El «otro» no será un competidor legítimo en el mercado, sino un rival para la subvención graciosamente otorgada por la escalera de políticos.

Así es que la única verdad es que la actual crisis económica tiene mucho que ver con la crisis moral y con la concepción del hombre. Destruida la familia, arrancada la esperanza de un futuro mejor para sus hijos, se trata de sobrevivir lo mejor posible los años que nos quedan. «Y el que venga detrás que arree…», principio primero, mandamiento único de la nueva religión que nos imponen. Vuelve el Estado Teocrático.