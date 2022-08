Si encara no hi heu anat, teniu fins al 28 d’agost per a visitar l’anomenat «Curtain Call», la font lluminosa monumental que la Fundació Hortensia Herrero ha instal·lat a La Marina –junt a «La Pamela», de Manolo Valdés–; i que cada dia, entre les 21.30 i la 1 de la matinada i en sessions de trenta minuts, exhibeix dissenys dels artistes de renom internacional Mat Collishaw, Greenaway & Greenaway i Javier Mariscal.

El vast anell audiovisual –té 18 metres de diàmetre– està integrat per una cortina de 5.600 varetes de silicona de 8 metres d’altura, sobre les quals es projecten imatges que poden ser contemplades tant des de l’interior com des de l’exterior del mecanisme (per això s’al·ludeix als seus 720º). La qual cosa permet «una experiència multisensorial i immersiva» que la majoria de nosaltres mai no haurà tingut ocasió de contemplar. Aquest cinema circular va ser ideat per l’arquitecte israelià Ron Arad; i, abans d’arribar a València, ha passat per Jerusalem, Londres i Singapur. L’artefacte, certament original, m’ha portat a la memòria una notícia de fa 158 anys en què s’explica que, a principis de 1864, una empresa italiana instal·là a la plaça de Sant Francesc del Cap i Casal un ciclorama, que el diccionari defineix com a «peça de decoració teatral consistent en un fons semicilíndric de color neutre o blanc sobre el qual es pot projectar llum». Segons relatà la premsa del moment, es tractava d’«un prolongado lienzo al que dan los poderosos lentes toda la magia de la realidad»; un aparell «sorprendente» capaç d’«evocar las edades pasadas» i de traslladar el públic a «remotos países de otros climas». Entre febrer i març d’aquell any, s’hi projectaren dues funcions: en la primera, els «mágicos vidrios» permeteren recórrer «una gran parte de la América y la fría Suiza»; i en la segona, viatjar a «París, con toda su magnificencia, con el Sena cruzado por numerosos puentes». Finalment, s’hi afirmava que el ciclorama «está siempre muy concurrido, lo cual prueba la buena acogida que sabe dispensar el público valenciano a los espectáculos de verdadero mérito». I és que, encara que tècnicament no hi haja ni punt de comparació, estic convençut que les cares d’entusiasme i admiració dels espectadors del ciclorama del segle XIX i del «Curtain Call» del XXI devien ser les mateixes.