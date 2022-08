¿Hasta cuándo hacer oídos a los mensajes trompeteros? ¿Hasta cuándo la inacción fehaciente de gobiernos, vasallos del gran capital, en aspectos cruciales como crisis climática, ecológica y económica? ¿Qué pasará cuando llegue el conflicto de los circuitos electrónicos miniaturizados?

“Me gustaría que vieran que no llevo corbata; eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido, pues, a los ministros y ministras, a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo han hecho, que cuando no sea necesario, pues, que no la utilicen las corbatas, porque así, también, estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país”. ¿? Este apéndice discursivo con tintes dadaístas de humor irónico, pronunciado por Pedro Sánchez, no es más que otro eslabón en la cadena de chirigotas, desinformaciones y mentiras lanzadas al pueblo por quienes ¡ya! tienen sueldo oficial. ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues eso! Utilizar muletillas lingüísticas es vinculante a la extravagancia lenguaraz.

Ciertamente el momento que viven las sociedades es idóneo para la captación de personas mediante la demagogia. “Algo está pasando y no saben por qué”, afirma el filósofo y activista estadounidense Avram Noam Chomsky en entrevista radiada.

¿Empresas del Ibex 35 como Telefónica el Banco de Santander también decretaran quitarse la corbata en su flota de aviones privados o de alquiler para ejecutivos? Aviones que emiten diez veces más gases de efecto invernadero que los de utilización pública.

“Una sociedad liderada por los negocios” afirma el citado Chomsky.

“El negocio del Santander fue total (…) ¿En qué bolsillos se quedaría ese dinero, el de los créditos llamados malos que ahora se demostraban buenos? Evidentemente, en el nuevo accionista, el Banco de Santander, y no en el de sus legítimos propietarios, los antiguos accionistas de Banesto. ¿Y cómo no se ha dado cuenta nadie de esto. Ya te lo he explicado: controlan los medios de comunicación”; escribe el pontevedrés, quien sería nombrado presidente del Banco Español de Crédito a los treinta y nueve años de edad, Mario Conde en Los días de gloria.

Aviones privados comprados o arrendados están en boga, toda esta trama de la “cosa” patética necesita patrones de posicionamiento social para despuntar en ese el alter ego de la realidad mundial. ¿Contaminar por dar imagen de sostenibilidad y poderío tanto en política, empresa, finanzas y espectáculo? Poseedores y amasadoras de miles de millones de cualquier moneda en sus cuentas, se van de juerga en su jet privado y ¡no pasa nada!

España se ha posicionado en la deshonrosa quinta posición europea de países contaminantes por la utilización de aviones privados. Si hace tres años en el mundo volaban libremente casi veintidós mil aparatos particulares, con el aumento de las grandes fortunas debido al rio revuelto de la pandemia, ¿cuál será la cantidad actual? Según Oxfam (confederación internacional de organizaciones no gubernamentales), cada veintiséis horas surge una nueva fortuna multimillonaria.

¿Por qué monstruos aéreos exclusivos generadores de contaminación y gasto energético ni tan siquiera tienen que declarar sus emisiones pagando por ellas acorde lo estipulado por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE)?

¿Fabricación de aviones de negocios en alza?

¿Por qué no aprender de pueblos originarios indígenas que avisan mediante la Gira por la Vida, de cuanta devastación padecen ya en sus tierras pronosticando llegará a España? Hay que concienciarse de que el problema está en las grandes empresas, tal como apunta valientemente Juan Bordera del movimiento de científicos y científicas Rebelión Científica.

¿Dónde está la valiosa desobediencia civil y de medios de comunicación?

El mundo dentro de quince años será diferente. Horrendo futuro próximo para la humanidad que pueda sobrevivir a tanto ataque. “Nos están condenando”.

¿Por qué se necesitan superyates, supercruceros? ¿Pavoneo? ¿Tráficos? La Costa Azul es el caladero preferido para oligarcas ajenos a todo aquello que no sea codicia, drogas y ¿negocios? Embarcaciones inmensas cuyas emisiones de CO2 superan las producidas por millones de personas atracan en el Mediterráneo.

¿Es patético o no es patético el entramado de dislates y explotación de la “cosa” nuestra?

¿Qué decir de la estética que gusta lucir el mercenariado del poder?

“El caso Camps es tan difícil de explicar como de entender, pero vamos a intentarlo. Imagínese el lector una banda de cuatro. Los pillan. Dos confiesan: los otros dos, no. Pero las pruebas de los hechos afectan a los cuatro por igual (…) Sin embargo, un jurado declaró no culpables tanto a Camps como a Costa (…) Es un misterio. Un misterio casi tan gordo como las razones de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción (…) Pero a nosotros nos parece que el problema radica en que el asunto raya el absurdo”; son declaraciones escritas por los periodistas Quico Tomás-Valiente y Paco Pardo se encuentran en el libro conjunto: La justicia y sus puñetas. Nueva antología del disparate judicial.

La revista Cambio 16 en el año mil novecientos ochenta publicaba: “O España tiene pocos millonarios o los millonarios se esconde debajo de las piedras. Sea lo que sea, el caso es que las famosas listas (listas de Hacienda) ya no despiertan morbo, sino más bien escepticismo. Otra cosa sería que las listas fuesen de los que defraudan”.

¿Punible el daño reputacional a entidades y personas de probada podedumbre, planificadoras de guerras (por activa o por pasiva), hambrunas, infestaciones y corrupciones?

“¿Es que no se da cuenta nadie de que todo está amañado? ¿A qué estamos esperando? Les estamos dejando” exclamaba en las ondas Kike Peris, CGT-Generalitat, quien sacaba a colación otro punto aberrante, ni más ni menos que el vaciado de embalses por parte de Iberdrola, sin “ningún sancionador” a la vista y con restricciones de servicio a poblaciones aledañas. ¡Qué es necesario para “despertarnos ¡ya!”.

Francis Scott Key Firtzgelard, novelista estadounidense autor entre otras obras de El Gran Gastby, sabía de la tremenda aberración económica sufrida por la mayoría de la humanidad deslumbrada o doblegada por personas con tremebundas oscuridades en las reboticas de sus vampíricos negocios o cubiertas de pedrería. Fitzgerald frasearía al respecto: “Los ricos están hechos de una sustancia distinta a la del resto de los humanos”.