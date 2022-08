'Carta a nuestra hija:

Ni espárragos en Pascua, ni moras en verano, ni piñas para decorar en Navidad. Nada podremos ya recoger juntas. Mientras estabas dentro de mi soñábamos con dar paseos por el monte, enseñarte los bosques, sus plantas y animales autóctonos. Soñábamos con mostrarte el agua que rodea Torás: San Juan, La Luz, El chorrillo, El Pantano, Los Cloticos... Soñábamos con dejarte libertad para que vivieras rodeada de verde los veranos que vivimos nosotros.

Ahora me alegro de que seas aun bebé y no puedas ver el negro que rodea nuestro alrededor. Aún así no nos rendimos, en cuanto camines te enseñaremos a cuidar el monte, a limpiarlo y a no ensuciarlo y será entonces cuando salgamos a recoger piñas, leña y palos. Aunque no nos dejen. Saldremos porque será la mejor forma de mantener el monte limpio. Te explicaremos la necesidad de que siga existiendo ganado que paste por el monte bajo y te lo enseñaremos porque estamos seguros de que seguirá siendo una necesidad cuando seas mayor.

Porque el monte y «lo verde» no ha sido aquí una prioridad, porque hemos visto árboles de años caídos, porque no se permiten los cortafuegos, porque no nos dejan coger leña que se corta y se deja tirada convirtiéndose en un polvorín. Porque no se ha limpiado lo suficiente el bosque. Y todo esto te lo enseñaremos porque queremos salir a pasear en unos años y poder volver a coger espárragos en Pascua, moras en verano y piñas en Navidad. Tus papás.'

Maria Martín. VALÈNCIA