Aquesta setmana passada llegia en xarxes socials que una dona jove de l’Estat Espanyol denunciava (i és literal) «que no la deixaven residir en un refugi d’animals perquè ella era una zebra i que se sentia discriminada per ser transespecie». Insistisc que és literal.

Òbviament era una crítica irònica a l’anomenada llei «trans» i al transgenerisme que està creant un clima de misogínia basat en els desitjos sentits front a les realitats materials del fet que les persones són éssers sexuals i no genèrics al gust de cada moment.

Crear mil gèneres per a continuar subcategoritzat a les dones té, entre altres objectius, precisament desvirtuar la realitat objectiva de què les persones que habitem el planeta som dones i homes. I és, precisament el patriarcat qui està intentant arraconar, silenciar i violentar les dones i al feminisme com a moviment de defensa de les dones i xiquetes.

O dit d’altra manera, es reinventa i camufla per fer el que ha fet sempre. Mateix botxí amb diferent estratègia.

I de nou també la por i les violències com a formes d’estratègia per parar les crítiques i les respostes negatives a les seues propostes misògines.

El moviment feminista, malgrat tot, està fort i no es deixarà xafar per un corrent neoliberal i individualista carregada de missatges misògins que pretenen donar-li la volta a essència mateixa del feminisme que és un moviment universalista per se i amb agenda pròpia que es veu permanentment atacada per aquest corrent transgenerista.

Un corrent que no oblidem, està al servei de les grans multinacionals mèdiques i farmacèutiques, sobretot nord-americanes, que guanyaran molts diners amb els tractaments crònics que van a tindre que suportar les persones que, pel seu compte i sense cap informe psicològic ni mèdic, decidisquen «transcicionar» i hormonar-se.

Especial menció mereixen les criatures a qui condicionaran tota la vida a prendre medicaments i patint malalties que d’altra manera, igual no patirien. També les amputacions del seu cos que poden dur-se a terme en edat on la maduresa emocional i intel·lectual encara no està formada.

Com veiem, sembla que tot s’hi val, per tal de mantindre els privilegis patriarcals. I que, quan es veuen perillar, el mateix patriarcat es reinventa per continuar amb el seu predomini a qualsevol preu.

I, si a tot això li sumem la patriarcalització de la justícia, ens trobarem amb sentències ridícules a pederastes a qui, aquesta mateixa gent sectària pretén traure del codi civil per considerar la pederàstia una forma més de relació entre persones. Sense tindre em compte els drets de les criatures ni el seu consentiment. Res de res.

O les sentències com les dels dos policies que van violar a una dona jove i que, gràcies a aquesta justícia patriarcal no entraran en presó. Perquè a la fi i a la postre, per al patriarcat i els seus moviments transgeneristes, la vida i desitjos de les dones i les criatures no compta per a res, no té cap importància. L’únic important és el compliment dels seus desitjos.

Amb raó, humor i ironia, aquesta jove deia que era una zebra i, per tant se sentia transespècie, perquè per a unes burrades, també valen les «zebrades».