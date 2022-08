Hi ha accions que es repetixen sense que ens immutem, encara que siguen incorrectes. Com que les mirem quotidianament, resulten normals. Però arriba un dia que es produïxen massa vegades o en abundància fins que són penades. En eixe moment, podem emprar la locució ‘a caramull’. Normalment indica que un recipient està completament ple, a punt de vessar-se o que qualsevol cosa es produïx en abundància. També explica que un lloc es troba a gom de gent. Finalment pot aplicar-se, d’una manera figurativa, per a dir que alguna cosa se n’ix de mare, de tantes voltes que s’ha aplicat incorrectament.

Qui no ha vist com en un punt, on està prohibit aparcar, estaciona un cotxe i de seguida per mimetisme n’aparquen més i el carrer acaba ‘a caramull’ de vehicles? Qui no ha comprovat com un mur acaba amb pintades ‘a caramull’, quan algú comença a escriure unes primeres lletres? En esta societat, l’actuació per imitació genera certa garantia per a botar-se una prohibició.

En l’administració hi ha actituds que la classe política repetix ‘a caramull’, encara que li supose incomplir lleis. Es tracta del «servilisme». Apareix, especialment en els ajuntaments i n’és un dels grans vicis. Les autoritats complixen els capritxos de la ciutadania, botant-se normatives, perquè creuen que així tindran els seus vots i mantindran el vell sistema del clientelisme. Des del meu treball com a funcionari local, he comprovat com apliquen el «servilisme» ‘a caramull’. No sempre escolten els tècnics, quan els diuen que no actuen arbitràriament.

Un altre tema que està ‘a caramull’ és dels incidents en els festejos taurins. Novament les activitats amb vaquetes i bous es multipliquen massivament als carrers. Potser caldria plantejar-se si eixe fet fa impossible controlar íntegrament el compliment de la normativa. Una part important de la societat els veu amb bons ulls però una altra considera que els animals patixen i que l’activitat limita la lliure circulació per les vies urbanes. És difícil trobar una solució que agrade a tots i totes. Tanmateix el que s’ha d’evitar és que continuen perdent-se vides o que menors com els de Nàquera en participen.

En definitiva, vigilem els nostres recipients, quan estiguen ‘a caramull’. És el millor avís per a entendre que alguna cosa pot vessar-se. Pensem que qualsevol circumstància sobtosament pot desbordar la nostra vida. Un bon avís evita una gran desgràcia.