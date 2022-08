El preacuerdo alcanzado por los responsables de la política hidráulica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España con los regantes del Vinalopó este mes de agosto, ignora los compromisos que la Ministra Teresa Ribera lidera para reducir el consumo energético, mitigar los efectos del cambio climático, alcanzar una transición ecológica justa y, además, parece olvidar la responsabilidad fiscal adquirida frente a los socios europeos y el deber ineludible de racionalidad y economía en la gestión de los fondos públicos.

El trasvase Júcar Vinalopó es un proyecto inviable en el que se han enterrado más de 400 millones de euros, 120 millones con cargo a subvención europea, que su única razón de ser es captar el favor, el voto, en las comarcas del interior de Alicante. El trasvase, fruto del pacto Zaplana-Bono, nació seco, sin agua que trasvasar, y así sigue. Desde el año 2013 en el que entró en servicio, apenas se han trasvasado 4 hectómetros cúbicos anuales de los 80 para los que fue diseñado, y en los últimos dos años, ni una sola gota. Al Júcar no le sobra agua.

La transición ecológica, objetivo prioritario del Ministerio, parece no ser entendida por los defensores del trasvase. España, junto al resto de los países comunitarios, está obligada a proteger el medio ambiente y alcanzar en 2027 el buen estado de las masas de agua. De los 250 kilómetros que separan el embalse de Alarcón de la desembocadura del río Júcar en Cullera, el 98% está en mal estado, sólo en 6 kilómetros se puede considerar que el estado del río es bueno. La Albufera, ecosistema dependiente del Júcar para su supervivencia, está lejos de alcanzar el buen estado por falta de agua de calidad, y el acuífero de la Mancha Oriental, el más importante de la Demarcación del Júcar, sufre una sobreexplotación crónica que ya fue denunciada en el lejano Plan Hidrológico de 1998. Un trasvase no puede autorizarse a costa de la sobreexplotación de los recursos y de la degradación del medio ambiente. Actuar de este modo sobrepasa la línea roja de la justicia ambiental, la ética personal y la legalidad vigente.

En toda Europa se están adoptando medidas extraordinarias para reducir el consumo energético y España no es una excepción. En este contexto resulta inaudito apoyar una propuesta que contrarresta, y desacredita, todos los esfuerzos que se están exigiendo a los ciudadanos, instituciones y empresas para ahorrar energía y actuar responsablemente. Trasvasar un solo metro cúbico al Vinalopó implica empujar una tonelada de agua por un recorrido de 95 kilómetros de tuberías que deben salvar un desnivel de más de seiscientos metros de altura. Pero la pretensión no es llevar un solo metro cúbico, sino veinticinco millones cada año. La energía necesaria para poner en funcionamiento las estaciones de bombeo requerirá incrementar en más de un dos por ciento la generación de electricidad en las centrales de ciclo combinado de la Comunidad Valenciana, con gas importado, y liberará a la atmósfera más de 8.000 toneladas de dióxido de carbono cada año.

España ha estado y sigue estando bajo la supervisión de la autoridad fiscal europea para controlar el gasto público y cumplir los compromisos adquiridos con las subvenciones europeas recibidas. En especial, para el caso que nos ocupa, la recuperación de los costes asociados a los servicios del agua. La tarifa anunciada en el principio de acuerdo de agosto plantea dudas más que razonables sobre cómo se repercute al usuario, en el precio del agua, la amortización de las obras ejecutadas y el elevado coste que en el contexto actual representa el consumo de energía eléctrica. También requiere aclaración adicional sobre su viabilidad, los 180 millones de euros que el proyecto del plan hidrológico pretende destinar para nuevas obras en el trasvase Júcar-Vinalopó. No hay que olvidar que los responsables de la gestión pública se deben a la prudencia, economía y racionalidad, especialmente cuando sus actos y decisiones implican un incremento del gasto en el presupuesto del Estado. El dinero público, cuando es escaso y no alcanza a satisfacer todas las necesidades sociales de un país, debe gestionarse con extraordinario celo y no puede, ni debe, desviarse hacia proyectos inviables o subvenciones poco justificables.

20 años después de que Aznar colocara la primera piedra del trasvase Júcar-Vinalopó y afirmara en el teatro Chapí de Villena que el Plan Hidrológico Nacional era ‘irreversible’, la historia se repite y todo el espectro político e institucional se volvió a reunir el pasado mayo, esta vez en el embalse del Rollo de Aspe, en lo que se ha denominado la ‘Fiesta del Agua’ para festejar nuevamente esa ‘Gran Obra’. El regante del Vinalopó merece que se le trate con respeto, con propuestas y planes que garanticen la recuperación de los acuíferos y la viabilidad agrícola de los cultivos sostenibles y se dejen de alentar falsas expectativas y proyectos inviables que sólo conducen a la frustración personal, y al descrédito y desconfianza en políticos e instituciones.