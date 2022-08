“Un tobogan, li falta un tobogan.

Que vaja algú i li’l pose, que està passant-ho mal,

Un tobogan, li falta un tobogan

Al pobre home, diners no donen la felicitat.

Qui no voldria un tobogan?

Qui no té un capritxet a sa casa?

Als pobres tot vos sembla mal,

Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar,

Ell s’ho va haver de currar, ell és bo, té talent i té traça,

Llepem-li el cul els morts de fam,

Que déu salve a la reina, sigam-li tots lleials”

La felicitat on és?, si és que està en algun lloc... Millor prendre-s’ho per les costures, que rebenten per tots els costats i en tots els llocs. Res és el que és o aparenta ser. Votem polítics que s’omplin les butxaques a la nostra salut, alguns retors toquen els escolanets, als llauradors els paguen les taronges a vint-i-tres cèntims el quilo i els súpers la revenen a dos o tres euros, l’oposició política vota en contra l’apujada de sous, el primer ministre Johnson muntava borratxeres a Downing Street, els lobbys armamentístics creen guerres on volen (Iraq, Iemen, Síria, o Ucraïna...) per alimentar el negoci, estem bé i... avant! Potser li manca un tobogan, per a assolir la felicitat, en la seua illa i mansió de riquesa i plaer. Un tobogan!

El grup Zoo, originari de Gandia, de la mà del seu líder Panxo (Toni Sànchez), escampa optimisme i bones sensacions per allí on passa. El primer tema llançat en 2014 ,“Estiu” (electrònica i rap), passa dels set milions de reproduccions. L’últim treball, “Llepolies”, on apareix el hit “Tobogan” ( https://www.youtube.com/watch?v=_osKWtnL8sU ), llançat des del seu propi segell discogràfic, ja va per més de vint milions de reproduccions. En un llenguatge senzill i directe, no defugen el tema sociopolític, és a dir, les problemàtiques de hui a dia, fonent els gèneres rítmics urbans amb la tradició musical valenciana. Es percep l’aire, podríem dir, d’Obrint Pas o d’Aspencat o La Gossa Sorda... Anem avant!

Qui no té un capritxet a sa casa?, a la busca de la felicitat en el món de hui... Potser la disponibilitat econòmica comporte felicitat; o no! Buscarem una estabilitat afectiva, dins de casa i fora de casa, tot i que les marors no desapareixen mai. Millor, quadrarem allò que pensem, allò que diem i allò que fem; s’ha acabat allò de “fes el que jo diga, però no el que jo faça”, tal com postularia Zaplana... Al remat, només els savis aconsegueixen que tot es veja i funcione de manera plausible i tranquil·la: “li manca un tobogan”, ja està!, no cal sulfurar-se.