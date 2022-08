Hace años, un periodista del corazón asesoraba a las españolas desde un programa de televisión acerca de los buenos modales. «¡Señora!» -graznaba- «¡Si no sabe usted comer espárragos, no los compre!». Su moderna labor no consistía en explicar por qué nos hemos de comportar en sociedad, sino en confiarle a Vanessa la manera de humillar a su cuñada cuando fuera a comer a su casa.

Los viejos tratados de buenos modales invitaban a callar cuando el universo familiar eran la mamá, el canario y los niños, con la obligación de ignorar de dónde y en que tipo de modalidades se encargaban estos últimos. Ahora, nuestra urbanidad nos la creamos a medida. Y como sólo la gente inteligente puede estar autorizada a legislar en educación, quien nació hoy con sentido común sufre cuando todo va perdiendo su razón de ser, excepto el provecho propio. Lo que ha convertido nuestra vida en común en un infierno de miseria moral es nuestra veneración al dinero. En cuanto un emigrante entra a trabajar a España, ya es mucho más educado que sus hijos, porque fue educado en la humildad. Al contrario de los niños ricos que fueron enviados a colegios del extranjero para aprender las mil maneras de humillar al servicio, a burlarse de los profesores bondadosos y a dejar las bragas por el suelo porque se las recogían las monjas del establecimiento docente. El millonario hace lo que quiere y lo que pase de puertas adentro de su mansión queda para el cotilleo de los que cree sus amigos: ya se sabe que nadie es traicionado más que por los suyos. Respecto al respeto y admiración que genera a su alrededor, se desvanecerán el día que se quede sin un céntimo y todos le envíen al sitio que merece. Los más maleducados son aquellos que se consideran millonarios porque ostentan una propiedad, aunque sean okupas, o porque tienen su culo atornillado al despacho del trabajo donde son premiados por retorcer la vida a los demás. A este tipo de gente, cada vez más común, no le importa que se les aprecie por ninguna cualidad personal, sino por su poder, y ostentan la simpatía del mafioso o del abusador, más queridos cuanto más temidos. Muy cerca de ellos están los que saben que todo les está permitido mientras no exista una ley escrita que les castigue expresamente con su nombre y apellidos. Saben evaluar si recibir el castigo les sale rentable. Apelar a su responsabilidad es inútil porque la lección la han aprendido de Poncio Pilatos, no de Judas. Y de nada servirán los sermones de los políticos cuando estos son, en general, los primeros que aprovechan su fugaz mandato para no carecer de nada y separarse del resto. ¿Qué hay que hacer para que alguna cosa que pagamos entre todos funcione más de una legislatura? Los puestos vitalicios no aseguran la formalidad de quien los sustenta porque la legislación los ampara para evitar ataques injustificados. En la sociedad actual no hay nada que no esté viciado por el interés y por los favores que se hacen en contra de la gente honesta. La astucia del día a día ha relegado el sentido común al baúl de nuestros antepasados, junto a la máquina de escribir o el teléfono de rueda. Y entre el mal ejemplo de los que deberían dar ejemplo -el ultra liberal maleducado de derechas y el buenrollista elitista de izquierdas- hemos de soportar que nos atropelle una telefonista malintencionada, un chuloputas gritón que sabe que nadie le va a multar si no paga, un acosador que ha invertido su tiempo en saber cómo avergonzar a los que aún tienen una moral. Y todo esto apoyado por las normas que la burocracia nos manda para que no se escape ni un céntimo de nuestro dinero para que este sistema infernal siga funcionando expresamente en beneficio de los propios engranajes de su maquinaria.