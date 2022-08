La tradición de la desconfianza

No hay nada nuevo en política. El futuro ya es pasado de otros. El futuro ya pasó. No será nuevo, pero que algo se perciba como novedoso puede indicar que es rasgo explicativo de una época. Me pasa con la desconfianza. Es signo de estos tiempos (no solo políticos). La capacidad de amenaza que supone el otro mundo (el virtual, el más allá real) multiplica los daños a la confianza en los demás.

Dicen que es verano, pero intento no creerlo para ver si puedo hacerlo más llevadero. La realidad es cuestión de creencia. No cabrían ideologías si todos viéramos el mundo igual. Por alguna extraña razón tendemos a la diferencia con unos de nuestra especie y a la coincidencia con otros y eso hace que esta misma columna caiga de pie para unos y torcida para otros. Se supone que crecer es aprender a discernir a aquellos con los que existe más apego y, por desgracia, acercarse a ellos. El mundo sería mejor de otra manera, pero es así, que nadie se engañe a estas alturas. Una característica peculiar en esta fase avanzada de la democracia liberal es que toca gobernar no solo con los propios, sino también con los extraños. No es tan nuevo: ya le pasaba a Lincoln, pero el contexto, tan hiperactivo e hiperconectado, es diferente.

De todo el episodio de los vídeos de la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, me quedo con la carga de desconfianza. Si tiene un problema hoy es porque alguien de su círculo más cercano de amistad ha roto la confianza y ha difundido el vídeo, que iba a ser de consumo privado, o porque ha sido víctima de una agencia de espionaje (¿rusa quizá?). Podríamos divagar sobre la necesidad de perpetuar con un móvil una noche de alegría y fiesta, pero sería tan ambicioso e insatisfactorio como intentar entender el tiempo actual. Me veo incapaz. Sobre la filtración posterior, el impulso no es tan nuevo. La vida es así desde Judas. Existen intereses y tentaciones materiales. Y existe la sed de venganza de los enemigos. Lo lógico y justo es que Marin salga de esta, porque el vídeo solo muestra a una presidenta que se divierte y baila con frenesí. Y sin el estímulo de sustancias tóxicas constatables. La alegría ajena no debería dar envidia, pero algo de eso ahí para que se haya montado tanto revuelo. Marin saldrá de esta, pero no saldrá igual. Saldrá con la desconfianza en el cuerpo, empezará a perder frescura. A eso le suelen llamar desgaste. Así se ejecuta en 2022. Así y con esa ‘política negra’ que está más pendiente de desprestigiar al otro que de pensar iniciativas. La hemos visto bastante por España en los últimos años, con villarejos, policías patrióticas y algunos colaboracionistas necesarios en la prensa.

Pero la desconfianza es clave también para entender la relación de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. O la de Ximo Puig y Mónica Oltra. O la de Joan Ribó y Sandra Gómez. La lealtad en estructuras de poder compartido pasa por poder aparcar la aversión al rival y asumir que el otro merece estar donde está. Y eso es más difícil en tiempos de liderazgos hipervitaminados, porque una característica de estas décadas de posverdad es la necesidad de los administrados de sentir la seguridad de saberse guiados por alguien en quien confiar. El riesgo es siempre la tentación del autoritarismo y de que el líder se sienta imprescindible. La distancia entre la confianza ciega (de unos) y la desconfianza absoluta (de otros) se ha reducido demasiado en tiempos de polarización y populismo. La tentación de la propaganda es otro vector de desconfianza entre el público y los gobernantes.

La confianza real, la que amansa sociedades y favorece concordias, solía surgir hasta ahora de las medidas claras y efectivas. Y de la sinceridad vertical. O la capacidad de transmitirla. Los políticos valencianos tienen delante este verano un caso práctico: qué hacer con los ‘bous al carrer’ después de sumar siete muertes en pocas semanas. Aviso: hablo desde un escaso apego a las fiestas y tradiciones. No es ni bueno ni malo, es solo una constatación para situar las palabras. Y me parece obvio que no hay protocolo que pueda garantizar la ausencia de víctimas, por muy estricto que sea. La tradición plantea además la cuestión del maltrato animal, que estos días queda como en un segundo plano, pero no debería olvidarse. El debate solo tiene dos puertas, aunque algunos puedan despistar con otras salidas. O prohibir o seguir adelante con el argumento de que se trata de costumbres ancestrales, aunque los tiempos y los humanos tengan el derecho de evolucionar.

No es un problema sencillo. ¿Es prudente legislar contra la voluntad de miles de personas que defienden estas prácticas? ¿Qué pasa con la mayoría silenciosa? ¿Hay exceso de afán por prohibir en estos tiempos? No es fácil gobernar. Una decisión así puede suponer para el que la ejecute una ruina electoral en numerosos municipios. Los votos cuentan en democracia. ¿Qué hacer? Sé lo que desearía, pero lo más realista es que las decisiones vayan llegando desde la política más cercana a los ciudadanos, como ha pasado en Tavernes de la Valldigna. Y como pasó en València en 2016. La política se asimila mejor desde cerca. Que la educación sea más fuerte que la tradición y haga que los ejemplos fecunden. A los gobernantes con más responsabilidad hay que pedirles que no giren la cabeza. Que no se enreden en comisiones y leyes imposibles. Que mediten y debatan cuándo es el momento de una medida radical, si ha llegado ya o no. Que busquen acuerdos de mayorías y entre diferentes que apacigüen y no tensen. Y que nos hablen como adultos. Por confianza. Por empezar a asentar una tradición de confianza. La necesitamos.