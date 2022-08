Treballar la terra és conversar amb els morts, com llegir els clàssics. La frase no és meua, sinó del periodista Emili Manzano, extreta d’un dietari del malaurat Miquel Pairolí. I el títol del dietari, Octubre ( A Contra Vent Editors), un llibre esplèndid de l’escriptor gironí que aconselle llegir a tothom. Una frase colpidora i profunda que de seguida que la llegim, si més no aquells que tenim anys i memòria, ens retrotrau als nostres avantpassats i la seua íntima relació amb la terra i el cultiu de la terra. Qui no recorda els pares o els avis curant les plantacions en el seu tros d’horta o de muntanya? Fins i tot els records dels infants de la capital han estat lligats a l’ambient rural que hom vivia a través de l’horta que envoltava la ciutat de València.

La nostra memòria col·lectiva està inexorablement lligada a la terra, i més ací al País Valencià on gairebé fins l’altre dia, com aquell que diu, la taronja era un cultiu amb un gran rendiment comercial del qual podien viure les famílies. Encara hui en dia, el temps d’esbarjo de moltes persones està lligat a la ‘caseta’ i l’hortet familiar: és, ben mirat, una necessitat interior, una inquietud que Joan Fuster batejava com la fam de terra. «No han regatejat suor ni temps per a robar-ne a l’erm i al llot, o per a inventar-ne sobre les roques de la muntanya».

La fam de terra ha estat un dels símptomes més clarividents de l’antropologia valenciana, i encara ara per ara, malgrat la crisi endèmica i els canvis que s’han produït els últims anys, aquesta necessitat es manifesta en l’actitud de molta gent. Els camps s’abandonen perquè ja no són rendibles en gran part, però tothom procura posseir un trosset a temps parcial o, si més no, com a entreteniment dels caps de setmana. Tanmateix, de l’agricultura a temps complet, ja no viu quasi ningú i aquells que ho aconsegueixen ho fan passant penalitats. La suor i el temps per a transformar i cultivar les terres, el sacrifici dels llauradors, al capdavall, del qual parlava Fuster, és ara un gran negoci per als intermediaris. L’èxode del món rural ha convertit moltes comarques d’interior en un gran erm, i amb l’erm ha tornat la natura, i amb la natura les condicions idònies per a ser víctimes del foc.

Ho contava Alfons Padilla en aquest periòdic: Maties Mengual, un llaurador de 89 anys de la Vall d’Ebo, diu que quan desapareguen els de la seua generació s’ha acabat la terra. El seu camp va ser un oportú tallafocs en el paorós incendi que va delmar aquelles terres. De nou, condicionats pels devastadors incendis que hem patit, el debat sobre l’abandonament dels camps i les muntanyes torna a l’actualitat. Tothom opina i s’esquinça les vestidures des del seu espai de confort, o fent activisme de sofà a través de les xarxes. Els polítics prenen nota i anuncien, mesos abans de les eleccions, que en els seus programes polítics proposaran ambiciosos plans per a fer front al problema.

Però a mi, disculpen l’escepticisme, em fa l’efecte que tot això serà com la ressaca de la mar, passada l’ona dels incendis tot tornarà a la normalitat i ningú no recordarà el problema. És el signe dels temps, reaccionem al ritme que marca l’actualitat, i després tot se n’oblida. A més, el tema és tan complex i tan global que no entén de solucions miraculoses, si de cas, remeis conjunturals que pal·lien els seus efectes i milloren les condicions de vida de les persones que encara hi habiten el món rural. Seria de veritable justícia.

Qui sap si, comptat i debatut, la sentència del llaurador Maties és molt lúcida i conseqüent. I quan plantem qualsevol fruiter en el nostre hortet casolà, o urbà, tant se val, veritablement conversem amb els avantpassats morts i refresquem la nostra memòria col·lectiva perquè amb l’última generació d’ancians han desaparegut també els agricultors. O, en qualsevol cas, llegirem amb gratitud els clàssics i enyorarem Ulisses i Homer: el blat, l’ordi, les oliveres, el raïm, la mel, les ovelles, les cabres, els porcs...tot aquell món perdut que aleshores era un gran signe de riquesa i ostentació.