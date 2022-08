Som inquiets, és a dir, ens agrada moure’ns; per necessitat o per socialitzar el cas és que la gent no s’està quieta. Les vies són un espai físic on, amb els transeünts i les mercaderies, les idees, les notícies, circulen també. Els romans consolidaren el seu poder a força d’un sistema de calçades que connectaven Roma amb l’últim racó d’aquell imperi. Veient la Via Augusta, que enllaçava Narbona, a l’altra banda dels Pirineus, amb Cadis, podem entendre la importància estratègica de l’arc mediterrani. En època medieval, el culte a les relíquies crearia els grans camins de pelegrins: el de Sant Jaume a Compostel·la i el dels Reis d’Orient, a Colònia. Amb ells, llengua i cultura, però també comerç es beneficiarien de la gran campanya de la cristiandat. La industrialització, al segle XIX, creà unes altres vies, les fèrries, que impulsarien la modernitat. El segle XX, amb l’automòbil, canvià el territori com mai abans. La tirania del vehicle amb la necessitat de carreteres i autopistes ens ha desfet el territori. A la ciutat, els carrers es planifiquen amb els cotxes com a prioritat i potser ha arribat l’hora de canviar i posar les persones en l’eix de les actuacions.

El viatge d’estiu ha sigut tornar a Galícia, on hem passejat per carrers de Santiago de Compostel·la, amb voreres amples per a les persones i calçades estretes per al pas de vehicles. L’estacionament, als aparcaments subterranis; la superfície per al comerç i l’oci, carrers segurs i tranquils. Pontevedra, amb 300.000 metres quadrats de carrers per a vianants, encapçala una revolució tranquil·la, més de vint anys rescatant espais per al veïnat, que respirar aire net i que no ha patit cap atropellament des de 1999.

Mentrestant, les flames devoraven les valls, el cor de la Marina, i la serra d’Andilla fent perillar també la Calderona. Han desaparegut les senderes que travessaven el bosc, abandonades pels ramats que ja no hi pasturen, l’abandó dels pobles d’interior comporta també la desaparició d’usos i costums que mantenien la serra neta i els passos expedits. No podrem evitar els incendis, són naturals i, amb els estius més llargs i més tòrrids, en seran més i més agressius. Però sí que podem crear un mapa nou del territori. El segle XXI haurà de ser el que recree les calçades, el que aposte pel transport públic, l’energia neta i les persones.