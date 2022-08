Escasez de energía y de voluntad

Las noticias informan de que Alemania necesita del gas ruso. La locomotora de la Unión Europea depende en buena medida de que los tornillos del gaseoducto no se encasquillen. Eso no nos lo habían contado. La última palabra de la guerra de Ucraina podrían tenerla los mecánicos de mantenimiento del gas que Rusia vende a Alemania. Mecánicos que serían soldados sin armas. Alguien recuerda que la Francia de Napoleón fue derrotada por el general invierno ruso. Alemania claudicó en el crudo invierno de Stalingrado. El invierno es el hábitat natural de los rusos, que se bañan en piscinas congeladas. Los teutones se han lanzado al mercado anglosajón. Canadá y USA les ha prometido servir gas licuado a un precio razonable: todo lo caro que el mercado permita. El precio de la energía se dispara como nunca se ha conocido, se ha triplicado en lo que va de año, y repercute en el precio del pollo, del pan, de los cereales y de la leche. Las guerras, y ésta no ha hecho más que comenzar, siempre castigan a los mismos.

Un agricultor del Bar Los Gemelos, el ágora del pensamiento en mi pueblo, ya profetizó hace algunos años que llegaría un tiempo en que ni con dinero se podrán comprar los productos básicos… «No os quejéis de los precios que os quejaréis más cuando no haya qué comprar…» Eso ya lo vivieron sus padres cuando Negrín alentaba a sembrar trigo «hasta en las cunetas…» ¿Pero quién iba a sembrar si todos estaban en la guerra? ¿Quién sembrará, quién criará vacas , cerdos o pollos si los gastos de producción se dispararon y hacen inviable el trabajo? Los gobiernos y sus terminales mediáticas, debidamente subvencionadas, preparan a sus opiniones públicas para el trance que nos espera. El presidente francés afirma que hay que mentalizarse de que la era de la «abundancia» se ha acabado. ¿Abundancia? Lo contrario es escasez. Lo que profetizó el tío Pedro el Pedrillo en el bar del pueblo. Se percibe un desconcierto general. Los mensajes oficiales y los políticamente correctos pretenden vender productos ideológicos que no solucionan el espanto de sus libretas de ahorro ni de los precios de los supermercados. Palabras del ideólogo Rufián. A todas estas hay presiones larvadas que esperan su momento y que tienen mucho que ver con otro invierno: el demográfico. De ese apenas se habla y que a más corto plazo del que nos creemos convertirá a la Europa del Renacimiento y de la Ilustración, en un territorio donde triunfará una única cultura y no será precisamente la más respetuosa con los derechos individuales y colectivos conquistados. Instalados en el romanticismo literario que construye historias emotivas muchos prefieren mirar hacia otro lado cuando la realidad no se ajusta a sus sueños, cuando la verdad se muestra desgarradora. El sistema liberal, el nacido para respetar la dignidad de cada individuo tiende , por naturaleza, a degenerar en el relativismo. Y la democracia sin valores firmes, que estén por encima de los votos, puede autodestruirse. Así es que entre la energía material que nos falta y la escasa voluntad de creer en nuestra propia civilización, el campo está abierto para un futuro nada esperanzador.