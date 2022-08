No, no em referisc a les erugues que baixen dels pins i es traslladen formant llargues fileres; sinó a les autoritats municipals que en festes locals —i no patronals, com les denominen a moltes localitats— presideixen les processons, costum tan comú ja com la moneda d’euro. No critique (faltaria més!) el dret individual d’un regidor d’anar a les processons. Però ha d’anar-hi barrejat entre els fidels, sense ostentar una representació municipal per a la que no està facultat. Si ens regírem per la Bíblia i no per la Constitució tal cosa tindria sentit; però com no és el cas, no es pot repicar laïcisme i presidir les processons. Com tenim el pervers costum de malacostumar-nos a tot veient com a normal allò que no ho és, cal una reflexió serena sobre la contradicció que suposa presidir actes religiosos en un Estat no confessional. Ja sé que molts regidors van per tradició i no per presumir, però eixe és un dèbil argument que serveix de coartada a qui només hi va per lluir la vara.

Les autoritats representen als catòlics tant com als ateus, als musulmans tant com als jueus, als protestants tant com als ortodoxos... Si jo practicara una altra religió em sentiria ofès per l’exhibició catòlica d’alcaldes i regidors, i si fóra catòlic trobaria una falta de respecte que presidiren l’acte religiós per donar brillantor al decorat; només transigiria si arran de l’exhibició el polític deshonest esdevinguera honrat, però l’hàbit no fa el monjo (només amaga les seues ereccions). Que aquesta herència del nacional-catolicisme continue vigent al segle XXI, sobta; particularment en agost, quan el nombre de processons presidides per autoritats és fa tan llarg com la infantesa de Heidi. Tanta vocació sainetera requereix un nou Eduard Escalante perquè en faça l’ada ptació de La processó per ma casa. Per acabar, voldria citar els ajuntaments que practiquen la laïcitat, però només en recorde dos: Bellreguard i Gata: dues baules d’allò que espere siga una cadena de bons exemples. Amén laic.