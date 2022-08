Fa ja molt temps el poeta T.S.Eliot en un llibre dedicat a Ezra Pound va determinar que “Abril es el mes més cruel”, demà comença un Setembre que pot resultar molt més cruel que l’Abril de Eliot que “barreja memòria i desig,remou/ lentes arrels amb pluja primaveral” perquè en aquest inici de curs sembla que ens van a caure a sobre tots els problemes del món. Alguns polítics ens anuncien que venen sengles nuvarrons negres plens de foscos auguris de tristor i penuria económica. Macron la setmana passada va deixar entrar la premsa a l’inici d’un Consell de Ministres del govern francès perquè els periodistes recolliren les primeres paraules que va dedicar als seus ministres; “Crec que assistim a una gran convulsió, un canvi radical. Estem vivint la fi de l'abundància”. En fer-se públiques les paraules del mandatari francès milers de “gilets jaunes”, els de les armilles grogues, van quedar sorpresos, ells, com milers de francesos, mai havien viscut aquella abundància a la que es referia Macron.

La inflació, no sols a Espanya, va muntada al llom d’un cavall desbocat i sense fre que està deixant estalvis, sous i pensions cada dia amb menys valor a l’hora d’anar al mercat. Si tens mil euros estalviats ara el seu valor no arriba a nou cents, els passa el mateix als “millennials”, per no parlar dels pensionistes que cobren una pensió mínima de 721 euros als que cada día els és més difícil omplir la cistella a l’hora d’anar al mercat. Ningú d'aquests ha viscut eixa abundància de la que parla el President de la República Francesa. El més fácil es que estiguen en la llista dels que patiran dolor amb l’aplicació de les mesures per reduir la inflació, com ha afirmat Jerome Powell, President de la Reserva Federal USA.

Els dies d’Agost han anat passant mentre ningú des del Govern ens avisa de les mesures que es pensen prendre per contenir la inflació, un dels problemes que més mal poden fer a les butxaques dels ciutadans. I quan algú parla, com ha fet la Ministra de Defensa, Margarita Robles, el personal no sap si posar-se a riure o a plorar en escoltar les seues paraules “Anem a tindre un hivern molt dur, va a haver-hi molt sofriment. El que hem de fer és donar un cop de mà”, i tot seguit des del seu Ministeri, el més fosc en matèria de despeses, gastar 10.000 milions d’euros en comprar avions de guerra per acontentar l’OTAN i els USA. Fins ara les mesures em semblen “tiretes” per tapar una ferida que pot ser seria i sagnant. Primer fou el “sensecorbatisme” per poder baixar les refrigeracions dels centres oficials i de treball, després les limitacions a les calefaccions i refrigeracions, enfosquir els aparadors de les botigues o apagar els monuments. Ja sabem que tota pedra fa paret, pero aquí es necessiten molts i forts maons per alçar un mur contra la inflació, i encara no hem escoltat l’arquitecte, Pedro Sánchez, que ha de dirigir l’obra.

Tampoc l’oposició ha fet acte de presència a no ser per criticar el que ells mateixos demanaven fa una setmana i que fins i tot els seus companys d’ideologia al Parlament Europeu donen com bo. Cada vegada que Feijóo parla s’acosta més a eixa dreta extrema a la que Espanya no li interessa, doncs el seu únic interés es arribar a la Presidència del Govern al preu que siga. És una pena no tindre una oposició amb la que poder acordar temes d’Estat.

Em queden ja llunyans els versos de Martí i Pol quan a Setembre deia “Tornarem a l’escola/que ja deu estar trista/tota sola”. Ara sembla que Setembre serà el mes més cruel, amb permís d’Eliot.