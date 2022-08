“Tenemos un conflicto en Alfafar impresionante, el bou embolat me parece primitivo. Es la forma de educar a los pequeños la que nos salvará o nos condenará”, esgrimía la concejala de Unidas Podemos en Alfafar Inma Dorado sujetando la pancarta de su partido en la concentración antitaurina celebrada en la plaza del Ayuntamiento de la localidad. Mientras, en calles aledañas, la aberrante tortura padecida por astados se ejecutaba. “Estamos en contra de toros en las fiestas, las fiestas las pagamos entre todas y todos, es una vergüenza, todos los animales son sintientes, nosotros también somos animales”, añadía.

Vallas que colapsan núcleos urbanos, con las consiguientes molestias para quienes residen en el cercado, son motivo de clara desavenencia.

“¡Alfafar antitaurino!” se grita por megafonía.

"¿Por qué personas ajenas a tales brutalidades deben soportarlas junto a sus domicilios?"

“PP y PSOE tienen la posición que todos sabemos, PSOE rompió el pacto de gobierno y lo ha puesto"; "tú como alcalde o alcaldesa tienes la potestad pudiendo hacer lo que quieras. Yo absolutamente los prohibiría, eliminaría la cagada del manso, el toro embolado, el toro en cuerda. ¡Es innegociable!” Así se expresaba la concejala de Compromís Amalia Esquerdo quien, tras otra pancarta, participaba en la repulsa. “Es complicado saber lo que piensa un pueblo”. "¿Por qué personas ajenas a tales brutalidades deben soportarlas junto a sus domicilios?" “Hay muchísimas quejas por las infraestructuras que se montan”. Diego Nevado portavoz de la Plataforma Antitaurina de Alfafar daba voz a tales protestas: “Esto de tenerlo en la puerta de tu casa es un problema, mucha suciedad, mucha violencia”.

¿Por qué si se rechaza la tauromaquia se conviene con las vaquillas como espectáculo?

¿Por qué los mugidos de dolor y la barbarie refocilan a hombres, en mayor porcentaje, que, en manada, muestran lo peor de la condición humana: la violencia?

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos-en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos

"Estos individuos-en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima"

Durante el acto alguien lanzaría un huevo a las personas reunidas y un joven, con saña, se cogía los testículos con ambas manos cara al encuentro.

¿Qué hay del negocio de las ganaderías que surten de víctimas a estos “festejos” de muerte y dolor?

“Que reformen sus negocios, no mantener unos chiringuitos” apunta Esquerdo.

“Además de ser ganaderos son grandes empresarios” y ciertos partidos políticos “esperando favores de esta gente”, enarbolan la bandera de la tauromaquia. Declara radiofónicamente Marta Esteban, presidenta de la plataforma: La tortura no es cultura.

¿Impunidad para deudas con Hacienda del empresariado taurómaco y apoderados?

¿Qué travestismo dinerario surgirá para seguir alimentando superestructuras y clientelismo cuando caiga el telón? La tauromaquia en España sobrevive gracias a fondos europeos, Ministerio de Cultura, comunidades autónomas y a las inefables diputaciones.

"No puedes subvencionar el sufrimiento, lo primero es abolir la tauromaquia”

“La cría de animales para festejos taurinos no tiene sentido, la explotación animal por argumentación de ser cultura. Nos queda mucho recorrido por hacer, cada vez hay más concienciación. Toda explotación animal es un horror” declara Ana de treinta y dos años, coordinadora de Pacma (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal fundado en dos mil tres) cuestionando “la justificación de algunos criadores de que el toro de lidia subsiste por ellos”. Para la activista: “No se puede estar a medias tintas, no puedes subvencionar el sufrimiento, lo primero es abolir la tauromaquia, los toros sufren en las calles y en las plazas, ¡hay que evolucionar!”. "¡Misión Abolición en Madrid el veinticuatro de septiembre!" Escribe la historiadora animalista y antrozoóloga Helena Escoda Casas: “El movimiento antitaurino en España no para de crecer entre las nuevas generaciones”

Salvador Gavira, Montes de Oca, La Cardenilla nº 46 y nº 6, vacas de Dani Machancoses, embolado de Jaralta y Adelaida Rodríguez, son hierros de las reses condenadas a suplicio en Alfafar. Profesionales de la Veterinaria, Farmacia, Jurisprudencia y demás surten a peñas, cofradías, asociaciones y otras entidades. Reses llegadas desde Salamanca, Córdoba, Cáceres, Cádiz y València descubren que ese ser humano que les crió troca en sanguinario verdugo.

¡Sólo el ocho por ciento de las dehesas existentes en España se utilizan para criar toros de lidia! ¿Ocho mil son los profesionales taurinos dados de alta y con trabajo ocasional?

"No creo que sea gente sádica porque sí, la gente psicópata no tiene emociones, todo es un proceso educacional y cultural"

“Es una cosa multifactorial el por qué una persona disfruta, se deja la señal en la infancia, el enganche emocional, no creo que sea gente sádica porque sí, la gente psicópata no tiene emociones. Hemos utilizado a los animales en todo, todo es un proceso educacional y cultural. Hace treinta años que no estaban en Alfafar” declara María de cuarenta y cuatro años, acompañada por su perro Mauro y vegana, al igual que su hija Azahar y su hijo Roger ambos de cinco años.

¿La tauromaquia blindada jurídicamente? El exministro de Interior (PSOE), José Luis Corcuera (GAL+ “fondos secretos de su ministerio”) “derogó el veto a la entrada de menores de 14 años a las plaza de toros” en mil novecientos ochenta y ocho, en contraposición a lo estipulado por el Comité de Derechos del Niño de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Dolors Marsans i Comas (editora barcelonesa de la publicación “Pregón en Defensa de los Animales”), declara: “Esperamos que en un futuro, no muy lejano, la vergüenza sólo sea para aquellos que maltratan y torturan a los animales”.

"Esperamos que en un futuro, no muy lejano, la vergüenza sólo sea para aquellos que maltratan y torturan a los animales"

¿La tauromaquia da votos suficientes?

“Pienso que no son tantos votos como los votos de los falleros” asevera María, activista en el Cabañal que también ha colaborado con Pacma. “Sabes que ese grupo de gente te va a votar si la tienes contenta, PP y PSOE buscan rédito y yo creo que les gusta, los derechos de los animales no se tendrían que votar”, continúa reseñando mientras acuerda que el cambio sería posible “según el partido que gobernase”.

“Que nadie sufra agonía por diversión, con la complicidad de ciertos políticos, animales cuyo único delito ha sido el nacer”, dice Nevado.

¿Para cuándo desmovilizar políticamente a quienes despilfarran el erario público, aunque el dinero “se intenta camuflar”? Un negociazo con “600 millones de euros que el estado español destina anualmente al fomento y protección de la ¿industria? taurina”, dependiente en el noventa por ciento de subvenciones. ¿Dinero público para algo que a más del sesenta y siete por ciento de personas en España no les interesa ni quieren pagarlo?

“600 millones de euros que el estado español destina anualmente al fomento y protección de la ¿industria? taurina”

“No al maltrato animal. Podemos animalista País Valencià”, “Denia Animal. Animal Save Moviment”, “Dignidad Animal, por los derechos de todos los animales”, “Unides Podem Alfafar”, “Compromís”, “La tortura no es cultura”, “Pacma”, “No con mi dinero”, “Ni 1 euro a la crueldad, Anima Naturalis”,”Tauromaquia abolición”, “Tu dinero paga esto”. Pancartas y carteles rodearon una performance de cuatro personas yacentes con caretas de toros.

“El pasado jueves, en Alfafar, enseñaron a embolar toros a los niños”, señala Nevado, muestra irrebatible de incumplimiento a lo dictado en el artículo 70 de la ley 26/2018 de la Generalitat Valenciana.

¿Crueldad en la juventud por hastío, “tedio patológico”, vacío emocional?

¿Por qué azuzar sentimientos tóxicos, exaltar el machismo, envolver en patriotismo, cultura y tradición la violencia? ¿Violencia y drogas, el festín idóneo para embrutecer?

“Los consumidores de cannabis-hachichís (asesinos)-, eran violentos y sanguinarios guerreros que entraban en el combate en estado de embriaguez cannábica”. Detalla el Premio Nacional de Medicina, Francisco Alonso-Fernández en la introducción de su libro Los secretos del alcoholismo. Mujer, trabajo y juventud.

“Criar a los niños y jóvenes en el sadismo” provoca que “cuando ven violencia, y maltrato a la mujer, lo vean normal”

“¡Es de trogloditas! no se deben consentir fiestas con animales, tenemos que pasar por esas calles y nos lo tenemos que comer, no podemos ir por el dolor que nos causa; ¡que dejen de divertirse con los animales! que ese dinero se destine a otras actividades, ¡hay gente en el pueblo sin alimentos!” reprocha Mari Ángeles vecina de Alfafar. “Criar a los niños y jóvenes en el sadismo” repudia Zahra de cincuenta y un años, afirmando que “cuando ven violencia, y maltrato a la mujer, lo ven normal”.

¿Cuántas personas han de morir o sufrir heridas para que dar el cerrojazo a la tauromaquia?

Citando nuevamente a Rojas Marcos en su obra Premio Espasa de Ensayo: “La violencia sin sentido es tan espeluznante y constituye la trama de nuestras peores pesadillas”.