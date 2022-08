L’estiu és una bona època per a xafardejar notícies esperançadores, que queden bandejades per la trista actualitat de guerra d’Ucraïna, onades de calor, incendis forestals o morts pels bous al carrer.

El 25 de desembre del 1999, el senyor Tungnath Chaturvedi, aleshores de 44 anys i resident a la ciutat de Mathura, al nord de l’Índia, anà a l’estació de ferrocarril per viatjar acompanyat d’una altra persona a Moradabad, també a l’estat d’Uttar Pradesh. Segons el tauler de preus, cada bitllet en costava 35 rúpies. A la finestreta, el senyor Chaturvedi donà un bitllet de 100 i li’n tornaren 10 rúpies. Val a dir, li pisparen 20 rúpies o 0,25 euros al canvi d’avui. Per què ho van fer? Potser per la corrupció endèmica i la pobresa dels obrers del ferrocarril. El senyor Chaturvedi, que és advocat, presentà una demanda davant d’un tribunal de consum perquè la Companyia Ferroviària del Nord-est d’Índia li tornara les 20 rúpies. La Companyia adduïa que n’hi havia un tribunal de ferrocarrils, i es negava a donar-li la raó. A primeries d’agost d’enguany, després de més de cent audiències (!) i amb una sentència del tribunal suprem que reconeixia el recurs al tribunal de consum, la justícia li ha donat la raó al lletrat Chaturvedi que ja té 66 anys. La Companyia Ferroviària disposa d’un mes per pagar-li les 20 rúpies, amb un interés anual del 12%, més una indemnització de 15.000 rúpies. En total, menys de 200 euros. A la pregunta de si compensava l’esforç, ha declarat: «No són els diners els que importen. Sempre es tractava d’una lluita per la justícia i una lluita contra la corrupció, així que ha valgut la pena».

El dimarts 16 d’agost es realitzà una manifestació ecologista a Nuremberg (Alemanya) en contra d’una via de circumval·lació de la seua ciutat vella. Es tallà el trànsit amb una seguda, prop de l’estació. Hi participà el jesuïta Jörg Alt, el qual va declarar: «En la catàstrofe climàtica, l’Església té el deure de recordar al govern la seua responsabilitat moral envers el poble». El pare Alt és un científic social, que ha fet recerques sobre moviments migratoris, pobresa i canvi climàtic. És molt actiu en les xarxes socials i fins i tot es pot consultar la seua pàgina web (joergalt.de), on hi ha la propaganda del seu darrer llibre: «Resistència! Contra una economia que mata». El pare Alt i 35 persones més de la manifestació foren detingudes per la policia, que ha presentat càrrecs penals en contra seua. Per al jesuïta, cal un canvi en el trànsit, més ara amb la guerra d’Ucraïna, i incorporar mesures com ara el límit de velocitat o els diumenges sense cotxes. Critica la lentitud dels polítics i planteja el dilema moral fonamental: «Quan el govern declara la guerra a les generacions futures, tots i cadascun dels individus han de sospesar ara de quin costat de la història es troben». Doncs, això.