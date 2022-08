Després de les limitacions per la covid, la pandèmia de la tortura taurina –en la seua fal·laç versió populista– ataca novament amb la fatxenderia i la crueltat que la caracteritza. És un virus que s’ha anat apoderant d’una bona part de les poblacions valencianes en el darrer segle, principalment durant els mesos estiuencs, i que té com a objecte principal divertir-se a partir del maltracte propinat a animals atemorits.

Els bous al carrer es converteixen en víctimes propiciatòries d’un públic embogit per l’adrenalina produïda en exposar-se a una situació de perill relativament controlat. O no tant. Precisament enguany, s’estan batent rècords en persones mortes sense que les incompetents autoritats en diguen ni piu. Així com de moltes altres d’accidentades després d’haver ingerit alguna copeta de més. Una lenta però persistent hecatombe humana i animal fàcil d’evitar.

I en aquesta dèria per gaudir amb la tortura, el bou embolat és la modalitat de bous al carrer que s’emporta la palma, pel nivell d’atrocitat. Per si no ho sabíeu, es tracta d’una pràctica en què col·loquen als animals unes boles a les banyes (retallades prèviament), impregnades de quitrà per a després encendre-les, la qual cosa produeix importants lesions i ferides al cap i als ulls, provocades per les espurnes del foc, que els deixa aterrits, furiosos i cecs, en gairebé totes les d’ocasions.

Els mateixos energúmens que acaronen les seues mascotes domèstiques, són capaços de sotmetre els bous a tota classe de maltractaments, amb l’argument afegit d’unes brutals tradicions. I cal parlar-ne en masculí, perquè la immensa majoria dels qui hi participen són mascles, que fins i tot pretenen vendre’ns la moto de ser els màxims defensors dels animals. Una actitud basada en la dominació patriarcal sobre qualsevol ésser viu –dones i bèsties, considerades com a propietats– i en una doble moralitat impossible de justificar.

I per a més inri, aquest tipus de despietats espectacles són subvencionats per les nostres administracions públiques. És a dir, amb els diners de tota la ciutadania, sense haver estat consultada per a la realització d’una despesa que atempta contra l’ètica d’una majoria –segons els sondatges–, que veiem segrestada la nostra voluntat per una minoria. I això passa perquè, de manera incomprensible, sembla que les tauromàfies tenen agafada la classe política –de les extremes dretes i de les pseudoesquerres– per les seues parts més sensibles, tot fent seguidisme en un terreny electoral més propi de Vox, la formació que més se’n beneficia.

Per tot això i molt més, la recent aprovada Llei de Drets dels Animals (d’alguns drets i d’alguns animals!) adoleix de credibilitat. Es queda molt curta malgrat les seues buides declaracions, ja que gira l’esquena a la medul·la del problema: les gossades, les corregudes de bous i els bous embolats, el tir i arrossegament, les macrogranges, l’experimentació animal o les baralles de galls i d’altres espècies... I evidencia la por del govern a posar les bases per a resoldre l’assumpte. Si quan tens la possibilitat de canviar les coses, et cagues en l’escaleta... malament, te’n peguen per tots els costats! I no fer-ho per electoralisme és un greu error polític. Permetre aquestes pràctiques és complicitat amb la tortura i la incultura. Desempallegar-nos-en és un deure si volem aspirar a ser un poble civilitzat!