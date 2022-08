Confie que ningú no em mal interpretarà si afirme que un dels grans invents de la humanitat és la cervesa, una beguda rica en vitamines, proteïnes, antioxidants i àcid fòlic. Amb això no pretenc entonar cap oda a l’alcoholisme, ans al contrari: lloar les virtuts d’un beuratge que retrotrau els seus orígens fins a 4.000 anys abans de Crist; i que, ingerit amb moderació, pot proporcionar diversos beneficis salutífers (per exemple, cardiovasculars i ossis).

Amb el pas del segle XX al XXI es varen posar de moda les cerveses artesanes, que, tal com recorda l’amic Manolo Portugués, sorgiren seguint l’estrela dels anomenats «vins d’autor». Allò fou un boom en tota regla, al qual –per què ocultar-ho?– alguns vàrem assistir amb un punt d’entusiasme i expectació. Però també amb una certa contrarietat, ja que la majoria de les marques no aconseguiren assolir els índexs d’excel·lència amb què es publicitaven. Amb tot, cal assenyalar que, entre un vast conjunt que és millor oblidar, en destaquen algunes de francament portentoses. I és així que una de les cerveses artesanes més saboroses que he pogut tastar en els darrers anys és la denominada «Matoll», que s’elabora a Belianes, un municipi de cinc-cents habitants situat a la Vall del Corb, a la comarca lleidatana de l’Urgell. Després d’uns anys de provatures casolanes, Matoll isqué al mercat en 2012, quan els seus tres impulsors –Quim Català, Josep Maria Culleré i Jordi Segarra– rehabilitaren l’antiga torradora d’ametles local i adquiriren la maquinària necessària per a confeccionar una cervesa genuïna que tinguera com a base productes de proximitat. Així, a partir de malta d’ordi o blat, llúpol, llevats, flor de saüc i aigua del Canal d’Urgell, deu anys després la microcerveseria –constituïda en cooperativa– produeix una dotzena de varietats que destaquen per la seua exquisidesa. I ho fa, també, «amb valors socials», ja que, a més d’una evident estima envers el territori que l’acull, en el procés d’elaboració dona treball a persones amb discapacitat. La cerveseria Matoll, enclavada en una àrea geogràfica de molt baixa densitat poblacional, em sembla un magnífic exponent de gestió empresarial «glocal». No debades, el seu èxit demostra que, més enllà de les estratègies lacrimògenes –que tan sols amaguen absència d’idees– i de les grans campanyes mediàtiques –sovint despersonalitzadores–, la qualitat, el bon quefer i l’honestedat professional sempre s’obren camí.