El ruido que se avecina

Algunos buscan en estos tiempos burbujas asépticas. Que avisen si las encuentran. En la política, en la justicia o en la vida. El mundo de hoy es contaminación. Solo hace falta abrir la ventana: literal y metafóricamente. Creo que me repito, pero me parece que toca. El problema es que lo nuestro nos parece inmaculado y hermético frente a impurezas y lo de los otros nos parece ruido denigrante. Cuando un político, una víctima o una analista dice algo que encaja en nuestro encuadre mental (ideológico, fundamentalmente) nos parece digno de ser amplificado; lo contrario es ruido. Y la rueda así vuelve al principio: quién pone las reglas de lo que es sonido y es ruido… Supongo que también será ruido para algunos pedir valentía para abrir el debate sobre prohibir los ‘bous al carrer’. Para algunos, el sonido será dejar las cosas tal como están, que permanezca el status quo existente, que el progreso sea que nada cambie, o que cambie para continuar igual, como en la famosa cita. Tampoco significa que haya estar removiendo todo sin parar, pero hay momentos en que el choque entre la realidad y la mentalidad (ideología, si se quiere) se hace insoportable. A mí me parece que un gobierno progresista se legitima con respuestas como la ofrecida ayer por Aitana Mas ante un asunto espinoso e incómodo. Lo más fácil para cualquier político hubiera sido escurrir el bulto. Es verdad que el debate sirve a Mas para afianzar un liderazgo en Compromís, pero ¿el silencio hubiera sido mejor? En todo caso, es solo mi opinión, ya digo. Ruido, seguro, para algunos. Polución sintáctica.

Si uno abre hoy la ventana, lo que encuentra es un mundo contaminado por una guerra a más de 3.500 kilómetros. Si uno abre la ventana, lo que diría es que Putin puede tener problemas militares en Ucrania, pero va ganando el envite a Europa. No caen bombas en Berlín o París, pero el disparado coste de la luz y el gas, que hasta hace poco llegaba de Rusia a tuberías llenas, está poniendo en un brete a las engoladas democracias europeas. No caen bombas en Roma, pero el Gobierno de Mario Draghi ya ha caído y lo que se avecina, vaticinan las encuestas, es el regreso de la ultraderecha. Tras las experiencias de Berlusconi y Salvini, llega ahora en la versión superficialmente más dulce de Giorgia Meloni. Puede alejarse de la imagen de los ultramillonarios que defienden su espacio (Berlusconi, Trump et alii) o de la de los radicales que dan miedo (Salvini, Orban y demás), pero su ideario es poco diferente al de aquellos: el peligro de la vieja Europa que pierde sus raíces católicas por la inmigración, el rechazo a avances civiles como el matrimonio homosexual y sociales como las rentas de inclusión (en especial si son para extranjeros), y mucho liberalismo económico. El rostro y la historia de Meloni (una mujer de barrio humilde que se ha hecho a sí misma) pueden ser diferentes, pero el discurso no es lo que parece por fuera.

Si lo que se avecina en Italia es lo que presagian las encuestas, se abrirá un foco de desestabilización en la orgullosa Europa, porque los puentes entre los ultras europeos y Putin no son ya una sorpresa. ¿Quién dice que la tercera economía de la UE no puede empezar dentro de poco a cortejar al invasor ruso y más cuando las relaciones económicas en el pasado entre ambos países han sido intensas y puede ofrecer ahora privilegios en el negocio de las fuentes de energía? ¿Y si la extrema derecha italiana puede recibir luz y gas baratos con los que atraer al público a cambio de variar la posición sobre Putin? No parece un horizonte tan extraño. Y es difícil que no tuviera efectos sobre los países vecinos, incluido España. Algunos, unos cuantos desde la izquierda radical, consideran que el contexto les da la razón y que lo conveniente es acelerar una negociación que lleve al fin de la guerra. Otra paradoja de estos tiempos. El mundo de hoy es tan extraño que la izquierda radical y la ultraderecha pueden acabar casi en la misma casilla a la hora de proponer una salida a la guerra en Ucrania. No me parece la salida, pero solo es una opinión, seguramente más ruido y contaminación.