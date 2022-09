No sé si, alguna volta, heu caminat en sentit contrari al que desitgeu. En esta setmana, aquells que deixem arrere les vacacions en som especialment conscients. No volem trobar-nos enganxats novament a un ritme laboral que ens impedix tastar els millors moments de la vida: la visió de la naturalea, un passeig tranquil o una xarrada pausada. Hi ha una locució que ajuda a entendre el nostre estat. Es tracta de l’expressió ’a contrapel’ (ara sense accent). Presenta el sinònim ‘a repel’. Amb elles, indiquem que actuem de mala gana o contràriament a la nostra voluntat.

Trobe que, ara que tornem a la vida laboral, hem de mirar ben bé el que suposa per a nosaltres el treball, ja que molt sovint l’exercim ‘a contrapel’. Toca pensar que el primer som nosaltres, abans que qualsevol ocupació. Hem de ser conscients de la duració de la jornada. Si és excessiva, vol dir que condiciona massa la nostra existència. Tampoc no podem deixar-nos superar per les órdens dels superiors. Passà el temps d’ordenar i manar, també en les oficines i les fàbriques. Els caps i les caps han d’organitzar, coordinar i pautar.

La meua tornada al treball comença ‘a contrapel’ per la possibilitat de trobar-me prop d’un polític local que fou regidor i que continua maltractant companyes, com ho va fer quan ocupava un càrrec municipal. Implanten plans d’igualtat en l’administració. Tanmateix no sempre són expulsats de la política les persones que no tracten el personal municipal amb igualtat i respecte. Tal vegada, en este cas, la causa és que la persona s’amaga davall de sigles progressistes o que manté relacions familiars amb polítiques. No és fàcil escriure d’actuacions que vivim els treballadors i les treballadores locals ‘a contrapel’, quan estem prop de persones agressives. Per eixa raó, normalment, callem. No volem problemes. Potser en tindré algun per escriure-ho.

Acabant estes línies, recorde amb estima un personatge polític que va actuar ‘a contrapel’ perquè cregué que calia canviar el món. Ell és Mikhaïl Gorbatxov i acaba de morir. Confiem que el seu exemple continue com a referent de la política mundial.

En definitiva, pensem cada dia en totes les accions que fem ‘a contrapel’. Si les valorem, podrem canviar, almenys en part, la nostra forma d’actuar. Tanmateix, no tinguem por de viatjar en sentit contrari, si amb l’intent ajudem a desintegrar injustícies.