Fa temps que la Unió de Periodistes només representa a la seua directiva. Res queda d’aquella organització que ostentava la representació majoritària i ètica d’una professió cabdal per la democràcia. El seu silenci sobre el veto del Consell Rector de la televisió pública a Ximo Rovira els retrata. Hi ha conceptes bàsics que si renúncies has de fer un pas enrere. I la llibertat d’expressió i d’elecció són regles d’or d’aquest ofici. Emparats en no sé quina purga, la majoria de l’ens que hauria de vetlar per la igualtat d’oportunitats vota contra un professional contrastat per presentar un concurs en À Punt. També han quedat retratats els teòrics de la censura, perquè en una societat que proclama el dret a les segones oportunitats, on existeix el dret a l’indult i on fins i tot el codi penal admet la prescripció de delictes, la presidenta en funcions d’un organisme públic emanat de les Corts, justifica la censura a Ximo Rovira, i tots muts.

Rovira era el presentador d’un programa de molta audiència, que com molts altres, insultava la intel·ligència. Però té tot el dret del món, igual que altres professionals de l’extinta Canal 9, a treballar. Vam entendre que la nova ràdio i televisió pública era una nova oportunitat per a la pluralitat informativa i d’oci, i per això vam posar el marcador a zero quan molts dels companys que callaven davant la corrupció generalitzada, o obeïen les consignes per silenciar l’accident del metro i desprestigiar les víctimes, van tornar a Burjassot. Està clar, que censors hi ha de tota mena i condició, però el silenci d’UP és d’una clamorosa gravetat. Igual estan més per preparar cursets de C2-Llenguatge als mitjans de comunicació, que m’han dit donarà molts punts per les anunciades oposicions d’À Punt. En el temari de la prova, veig que no hi ha res sobre que qualsevol persona té dret a expressar-se, encara que no s’estiga d’acord amb el que diu.