Tiempo de querer

E l glaciar de Monte Perdido desaparece en los Pirineos. Las aguas baten récord de temperaturas. Incluso en el Cantábrico. Los embalses están al nivel más bajo, un 35 por ciento, desde la gran sequía de 1995, aunque nosotros esta vez nos hemos librado de la agonía. Verano de extremos y de incendios. De esta sí que no nos libramos. No somos diferentes. Media Europa en llamas y en una sequía como no se recordaba. Y el aviso ahora de un otoño de gotas frías especialmente virulentas.

Francia declara el fin de la abundancia (la hubo y a la mayoría se le escapó, debe de ser). Un par de magnicidios en pocas semanas, por si faltaba algo. Y la guerra, que no se va. Y Donald Trump y los negacionistas del todo exhibiendo fuerza. Putin, a lo suyo. Orban, crecido en las urnas. Italia y Suecia, en peligro real. Erdogan, jugando en el alambre entre dos aguas (como casi siempre). Afganistán, perdido para la libertad y la justicia. La fiebre del oro a precio de tiranía en la península arábiga. China, también a lo suyo. Un mundo cada vez más roto a pesar de la globalización. Un mundo con demasiados problemas en su epidermis, en el ambiente, y un contexto político entre extremos, difícil de respirar, lo que hace más difícil la toma de decisiones y la concienciación colectiva, con orden y tranquilidad, con los alarmismos justos. Y Salman Rushdie como símbolo del fanatismo, de un mundo que quiere enemigos e infieles dignos del exterminio. Un mundo cruel. Nunca fue fácil. Lo sabes. Te basta la infancia, ese territorio de libertad y miedo, para recordar la catadura del género humano libre aun de ideologías pero no de prejuicios heredados y odio. El odio como savia del ser humano. La educación y la cultura eran el antídoto. Lo han sido. Lo sabes. Pero no te libras hoy de la percepción de un entorno amenazador, hostil, con un calor que parece anunciar el infierno. Pasó la epidemia, cada día es más pasado, nada nuevo sobre la velocidad del olvido. Pero algo falla. Queremos vivir como antes y parece que la realidad se empeña en mostrarnos que no, que no vale. Miedo. Sí, miedo. De alguna forma se ha quedado con nosotros. Qué sueño de país aquel en el que todos los partidos firmaran un compromiso, por ejemplo, por un desarrollo pacífico y contenido. Y por una sanidad universal, gratuita y pública. Y por una atención humana a los que intentan entrar. Nos dejaríamos bastante demagogia por el camino. Cuántas pesadillas ahorraríamos. Cuánta paz y cuánto silencio ganaríamos. Los días azules es una bella biografía audiovisual de Antonio Machado a partir de esos versos rotos encontrados en su gabán al morir («estos días azules, este sol de la infancia») y con el mensaje final, conmovedor y luminoso, de quien quiere creer que los derrotados han ganado la guerra a pesar de perderla en lo político y lo real. El arte de perder. Quizá la batalla de la cultura se pierde cada día para ganar el futuro. O al menos para que esa esperanza nos sostenga y permita creer a otras generaciones. Por eso y porque realmente el mundo no es peor en tantas y tantas cosas. Querer creer, sí, querer algo. Lo piensas ahora, entre tanto cataclismo. Lo piensas cuando cuesta sostener las palabras, cuando la propia esperanza flaquea y la nostalgia te vence casi cada día. Lo piensas cuando te tropiezas con otra historia de aquellos años de odio desatado: Maravillas Lamberto, violada y fusilada en agosto de 1936 ante los ojos del padre. Querer creer. La esperanza es solo eso. Un cartel del cine de verano te recuerda Deseando amar y la revisitas en este universo fácil y rápido que pone la historia de la cultura a tiro de unos cuantos clics (si estás en la parte rica). También es el mundo de hoy. Quizá belleza y vileza nunca hayan estando tan cerca. Yuxtapuestas en la pantalla. Elija usted qué quiere. Hoy recuperas la elegancia y la sutileza de Deseando amar, un mundo impuro, de mezcla de culturas, de fronteras vaporosas. Recuperas que para amar no basta con querer amar. Pero querer es un verbo hermoso, aunque vaya preñado de fracaso. No sé si este es tiempo de querer.