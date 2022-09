Ortí i Major -que quan esmenta atrocitats borbòniques no dona massa detalls-, en aquest cas, però, no se n’estalvia: «Subiéronle a un tabladillo o cadahalso que le estava prevenido. Exortávanle diferentes ecclesiásticos con inexplicable fervor, pero permanezía. Quemáronle con unos tizones los pies, las manos, la cara, y le pusieron unos hierros ardiendo en las espaldas, pero no eran estos amagos tan rigurosamente executivos, bastantes a disuadirle sus errores. Estuvo con esta pertinazia desde las 2 horas que llegó hasta las 7 de la misma tarde, en que considerando la justicia inflexible su dureza, resolvió mandar que diessen fuego al cadahalso, haviéndole todos los religiosos desamparado y dexándole solo para que muriese. Y viéndose ya cercado de llamas y que no le assistía su Dios, que dezía haverle rebelado que no le causaría daño el incendio, y que no llovía de el cielo fuego sobre los que le predicavan, como él discurría, dixo que se quería reduzir, como le assegurassen que con ello se libraría de el infierno, y que les citava desde entonces para el tribunal de Dios, si le engañavan y le hazían seguir alguna religión falsa. Dixéronle que lo que le persuadían era verdad tan católica que todos por defenderla perderían la vida, y que el daño que por ello le sucedería en el otro mundo, todos se ofrezían a padezerle y que cayesse sobre ellos. Quietóse y se reduxo con esto. Mataron con gran presteza la lumbre y empezó a dezir en su idioma francés que pues Christo nuestro señor –que era a quien él bárbaramente negava– havía empeñado su palabra eterna de amparar a los pecadores en qualquier hora que arrepentidos llegassen, él, como oveja perdida y que tanto le havía ofendido, ya reconozido, aunque tarde, y detestando su error, llegava humilde a sus pies a pedir misericordia. Y junto con estos y otros actos de fee y humildad suplicó al pueblo y concurso que assitía –rogando a Dios le ablandase el corazón– le perdonasse el escándalo y mal exemplo que havía dado.» No cal afegir massa, a aquest relat de la barbàrie.

Ortí continua: «Después de estos y otros señales de contrición verdadera, y de haverse más de hora y media, y reconciliado algunas vezes, haviendo avisado al señor virrey de la novedad, mandó su excelencia que allí mismo le diessen un garrote. Y después de entregar el alma en las manos de Dios, como píamente se cree, según los indicios que mostró de católico, quemaron el cadáver y echaron en el río las cenizas.» La cosa havia durat des de les 9 del matí a les 10 de la nit. Res més a dir.