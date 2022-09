Un grito en la noche

Sólo he tenido un deseo en mi vida: conocer la verdad. La verdad relativa, o la verdad absoluta, qué más da. Lo que quería era saber, sin importarme su utilidad concreta. No como esos concursantes televisivos que por hojear enciclopedias o los viejos almanaques que sus padres tenían en casa saben más datos que cualquier profesor de secundaria sobre el imperio romano. Cuando me he encontrado con un biólogo inteligente, una arquitecta inteligente o un pescador inteligente, me he acercado a hacerles preguntas inocentes, como el Principito que encuentra al aviador en el desierto, pero menos cursi. Lo poco que sé viene de ese juego de seducción con los que a los ignorantes se nos permite pasar a lugares que los sabiondos tienen completamente vedados. No hay nada que bloquee más al conocimiento que el propio conocimiento.

Sin embargo, en el mundo de mis pequeños hallazgos hay un enorme vacío que siempre me ha costado llenar: la manera de utilizarlos para mi único provecho. Recuerdo con curiosidad al compañero de pupitre que, cuando rellenaba con su mano derecha la hoja del examen, tapaba el texto con la izquierda haciendo una pantalla protectora ante las miradas furtivas. Y lo hacía de manera instintiva, quiero creer, porque nunca supe dónde se aprendían esas cosas. Aunque en la actualidad se multiplican las nuevas materias de las que muchos podríamos aprender, me doy cuenta con gran desesperación de que se ha perdido completamente la manera de entender y de explicar las cosas. Por ejemplo, en cuestión de algo tan veraniego como el ruido, a la gente le cuesta reconocer la fuente de dónde emana. Si el foco sonoro se centra en un niño, pocos deducirán que este no está realmente provocado por la riqueza de ultrasonidos con el que las crías humanas advertían a los habitantes de las cavernas de la proximidad de un depredador. Esta es sólo la consecuencia objetiva de la forma más eficaz de crear una alerta a su alrededor, actuando como un una sirena de barco. Pero la causa real es el cambio en la pedagogía del siglo XXI, que aconseja no contravenir la marcha natural de las cosas, por mucho que estas puedan molestar a todo aquello que no sea sagrado como un animal, una tradición o una planta. Junto con el estruendo musical y los artefactos explosivos, quizá es la voz humana el elemento que los valencianos más hemos afinando en cuestión de potencia. Y sin embargo, en mi insaciable curiosidad, interrogar a una persona berrenda sobre los motivos que le han llevado a tener el poder innato de elevar su voz sobre todas las demás, es como interrogar a un cadáver sobre los motivos de la descomposición de los tejidos. Y cuando dos adultos, que quizá se conocieron en la universidad, o dos niños metidos en una piscina, compiten en su conversación por llevar la voz cantante, mi primer impulso es correr a una tienda de instrumentos musicales a adquirir unos platillos para que mi favorito supere a su contrincante. ¿Pero qué puedo decirles? Somos átomos que se mueven en el espacio, giran de lado a lado, se encuentran y después de alejarán para siempre o se fundirán sin llegar a comprenderse. Es todo provisorio, fortuito, momentáneo. Cuando hablamos de gritos, hablamos de gritos determinados: el del borracho, el del maltratador, el del montador es escándalos profesional, el del niño que juega feliz mientras los demás intentan hallar la paz; gritos que no tienen significado alguno para el Universo. Hay que entender que la vida ya no es un coro acompasado que canta a lo sagrado, son millones de voces disonantes que berrean por hacerse oír individualmente entre el fragor de las llamas, mientras en la púrpura centelleante se recortan las siluetas de unos hombrecitos con cuernos que, con sus tridentes, nos hacen pasar por la vida de las formas más variadas.