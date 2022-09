Varios jóvenes de dieciocho años —no se sabe si escogidos o no— han opinado en el telediario que la subvención de cuatrocientos euros que les da el estado para gastarla en lo que diga el gobierno debería llegar también a los jóvenes de otras edades. Y otros jóvenes, entrevistados en el fragor festivalero, han exigido que les den gratis el agua para calmar la enorme sed que da el baile. Son jóvenes pedigüeños, petitorios, pedirritingos, que van saliendo a relucir en los informativos porque cada vez son más —o porque los escoge, vaya usted a saber, la televisión requetepública—; jóvenes a quienes alguien ha hecho creer —quizá lo han imaginado sin auxilio de nadie— que los billetes brotan en los árboles o que se imprimen a discreción; adolescentes que tienen un concepto ingenuo, y por tanto bellísimo, de la existencia.

No se puede negar el atractivo, la ventaja, la maravilla del aspecto utópico y pandereta que tiene la vida en la pubertad. Lo que resulta extraño, incomprensible, casi misterioso en estos jóvenes idealistas, boquisueltos y descarados es que, puestos a pedir, y a pedir tan ricamente, sin filtro ni reflexión, desde la más completa ignorancia y el capricho más absoluto, sólo pidan lo que piden. Porque si los motivos para que abreven gratis en la fiesta veraniega son la sed y el bochorno, un servidor, pobre y hambriento vestigio de la generación x, pide alimento gratis todo el año. Y si la subvención cultural de los dieciocho ha de ampliarse a los diecisiete, a los diecinueve y a los veinte, bienvenida será también, sin duda, en los cincuenta —colectivo que se va constituyendo, a pasos agigantados, en el último reducto de la lectura—. Es todo tan fácil; tan hacedero; ¿qué lo impide, al fin y al cabo? Peculio en abundancia y para todos. Billetes de cien, de doscientos, de quinientos, repartidos a manos llenas, extraídos de aquella bolsa novelesca en cuyo interior se multiplicaba infinitamente lo que uno introdujera.

El protagonista puso unos granos de trigo, y tuvo que fundar una inmensa corporación cerealista para disimular su repentino enriquecimiento. Qué torpe. ¿Para qué disimular? Mete uno cien euros en el saquito, lo guarda en la faltriquera y a vivir. O mejor aún: convierte uno al estado en saquito y va tirando con el dinero de todos. Para los personajes de aquel cuento, que tiene ya muchos años, la riqueza infinita o la subvención ilimitada no podían ser sino mágicas; para los jóvenes postmodernos, que no conciben —o les da igual— que su agua, su libro, su cine o su videojuego los paguen otros, basta con sacarlas del erario. Piden con una ignorancia o una desfachatez inauditas, aunque para la ignorancia o la desfachatez con las que piden, piden muy poco: agua, cultura y videojuegos. Ni siquiera un plan renove para el teléfono móvil. Se nota que pagan los padres; que tienen lleno el bandullo; que ignoran lo que cuesta. Si lo supieran, pedirían más. Agua, libros, cine, cómics y videojuegos gratis —esa noción suya de gratis, que significa sufragados por el resto de la sociedad—. Menuda ridiculez. Puestos a pedir cosas gratis, pide uno comida, coche, casa, electricidad, carburante, muebles, viajes y ropa gratis. Café para todos. Pan para hoy —ese hoy eterno de los pocos años— y hambre para el gato. Comamos, bebamos y riamos. Imprimamos dinero sin tasa; o, a lo sumo, contra el oro que nos guarda la Rusia. Estos jóvenes digitaloides no saben pedir. El azul de la pantalla les ha quitado, con el sueño, la imaginación, y se conforman con bagatelas. Por eso les compran los votos a ellos y no a nosotros.

A nosotros, los gatos viejos y bataneados de los ochenta y setenta sale mucho más caro halagarnos. Ese antiguo relato que citábamos —el del saquito/cuerno de abundancias— es divertido y revelador. Y a los que tienen dieciocho años, como a los que tienen veinte, les enseña que gratis, lo que se dice gratis, no hay nada sin taumaturgia de por medio. Aun así, como van a seguir pidiendo por esa boca, debo comunicarles que también yo necesito una subvención; que somos muchos los que aguardamos, desde hace décadas, y a falta de una chiripa lotera, que la españona, el erario, el fisco, el sistema nos asigne un emolumento, una subvención, una sinecura, una paga, un algo, vitalicio y hereditario si es posible. La insolencia rapagona, por tanto, debe ponerse a la cola y aprender a esperar.