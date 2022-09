La primera ministra finlandesa y socialdemócrata Sanna Marin ha sido noticia de portada de los medios de comunicación por un video que circula en las redes en el que se le ve de fiesta con sus amistades, cantando, bailando y riéndose. La reacción de la oposición de su gobierno no se ha hecho esperar al exigirle que se someta a un test de drogas, a la que accedió la primera ministra sin problemas. Por cierto, dio negativo.

En las redes, las reacciones de muchas mujeres solidarizándose con la primera ministra tampoco se han hecho esperar. Números videos han circulado estos días de mujeres bajo el lema de “Solidaridad con Sanna Marin”, cantando, bailando con rostros de felicidad y divirtiéndose; poniendo énfasis en la situación tan ridícula, pero a la vez preocupante, de que la vida privada de esta señora sea tema de portada de los medios de comunicación.

Cabe preguntarse por qué la vida privada de Sanna Marin tiene que ser motivo de noticia. Cabe preguntarse si el motivo es por ser mujer, joven (36 años) y presidenta del gobierno más joven del mundo. ¿Si hubiera sido un señor con canas se hubiera levantado el mismo revuelo? Me viene a la memoria los videos del primer ministro de Inglaterra Boris Johnson. Son dos primeros ministros de fiesta con amistades, pero la gran diferencia es que las fiestas de Johnson tuvieron lugar durante el confinamiento y cuando estaban expresamente prohibidas estas reuniones. ¿En aquel momento, alguien le pidió explicaciones o un control de drogas?

La cuestión es si, en nuestra vida pública y en el caso de la presidenta de Finlandia, ¿abrazarse, bailar, cantar, reírse y mostrar un rostro de felicidad es algo que tenga que llamar tanto la atención? ¿Acaso estaba haciendo algo malo? ¿Acaso bailar, reír, cantar y abrazarse no es saludable? ¿Pasarlo bien en tu tiempo de ocio tiene que ser cuestionado por alguien, si eres una personalidad pública?

La primera ministra Sanna Marin, recientemente declaraba en un medio de comunicación que intenta proyectar una imagen desenfada: “Quiero mostrar que hay gente normal con vidas normales en estos trabajos”. La queja hacia su persona la hace extensiva también a otras ministras jóvenes de su Gobierno que han sido objeto de mensajes de odio por ser mujeres y por su apariencia.

Pero ¿qué es el ocio? Edith Hall, en su libro La Senda de Aristóteles (2022), explica que “el término leisure (ocio, tiempo libre) procede del verbo latino licere (tener permiso, licencia)”, es decir, se le permite a la persona libremente hacer lo que quiera en su tiempo libre fuera del trabajo. La voz griega esjolé empleada por el filósofo griego Aristóteles significaba originariamente “el tiempo que uno podía considerar como propio”. Con el tiempo, según Hall esjolé adquirió connotaciones académicas y de él procede el latín schola (escuela). Los filósofos vieron que el ocio era, entre otras cosas, condición previa de la actividad intelectual en cuanto fin en sí misma. Insistía Aristóteles en que “el tiempo libre es el estado humano ideal”, bien empleado.

Dicho todo eso, que la primera ministra finlandesa Sanna Marin se divierta con sus amistades me parece muy bien y nada que reprochar a dicha actividad. Sin embargo, que la oposición finlandesa le pida un test de drogas, me parece un sinsentido y unas ganas tremendas de ser los protagonistas durante un tiempo en los medios de comunicación. De hecho, algo que al final han conseguido, ya que al parecer dichos medios no tienen otra cosa que hacer. Como no hay noticias durante la época estival suficientemente interesantes… ¿Qué razón se esconde tras esta campaña difamatoria?