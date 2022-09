Violencia y compromiso con la verdad

Bandas de jóvenes se dedican a reventar las fiestas de Alcalá de Henares. Han de acudir centenares de policías para intentar detener una batalla a cara de perro. Violencia extrema y quema de contenedores. Poco pudo hacer la policía ante la agresividad juvenil. Un macrobotellón de cientos de jóvenes responde con violencia ante la presencia de las fuerzas de orden. Sucesos que, en mayor o menor grado se suceden por muchos puntos de la geografía en los días de las fiestas veraniegas. Drogas de todo tipo, a la que acceden de manera sencilla, y alcohol para inundar una pista de baile suelen acompañar estas fiestas a las que no falta una elevada cifra de decibelios durante las horas nocturnas. Ha de pasar algo tremendo como lo de Alcalá de Henares, con heridos hospitalizados de por medio, para que se le preste un mínimo de atención. Se han normalizado los macrobotellones y la ingesta de alcohol incluso entre los menores de edad. «Cosas de la juventud»,suele contestarse cuando planteas un debate sobre las causas y las consecuencias de estos comportamientos. Analizar las raíces de esa violencia nos lleva, inexorablemente a preguntarnos qué hemos hecho los adultos, qué parte de responsabilidad nos corresponde. No, no se trata de esconder la cabeza, de girar la cara y aceptarlo como propio de una edad de incertidumbres, temores, desconciertos ,angustias…No se trata de resignarse a aquello del que venga detrás que arree. Las consecuencias de la ingesta de alcohol y drogas ya se perciben en la salud de los hijos de los padres jóvenes. Que hablen los estudios médicos al respecto. Que hablen las estadísticas de los propios colegios e institutos sobre alumnos con deficiencias neurológicas-

Probablemente la generación de quien suscribe es la última educada en los valores y duras exigencias de un tiempo donde no existían neveras y en los pueblos el cuarto de baño era el corral donde piaban las gallinas o relinchaban las caballerías de labranza. Nuestros hijos ya crecieron en los tiempos de abundancia y de relajación. Los padres exigían a los maestros y los maestros temían el poder de los padres. Se instaló en la escuela la indisciplina. El maestro dejó de ser el personaje admirado para convertirse en un muñeco obligado a atender las orientaciones de una autoridad que alentaba el poder de los padres en aras a una supuesta participación democrática, como si el cirujano tuviera que consultar su programa de trabajo con la comunidad de enfermos. Toda la legislación se orientaba a promover los derechos del alumno. Hablar de deberes, de compromiso y de respeto; promover los méritos se confundía con ideología peligrosamente conservadora. Identificar deberes con autoritarismo es el principio del mal. El cumplimiento del deber es el principio de toda fortaleza. Y el deber es aceptar que hay comportamientos dañinos para tu salud con negativas consecuencias para la sociedad a la que perteneces. Hay esperanzas. Claro que las hay. Frente a esa rebeldía que se levanta contra una sociedad que te valora por lo que tienes hay siembra de valores que germinarán para valorarte por lo que eres. Serán minorías, serán señalados, pero el hombre necesita de alimentos que le llenen el espíritu. En este laberinto de caminos hacia ninguna parte siempre habrá quienes encuentren salida hacia las praderas de la auténtica libertad que exige compromiso con la verdad que no es otra cosa que reconocer la dignidad de tu propia persona y el respeto a la dignidad de los demás. Ese es el compromiso contra la no violencia.