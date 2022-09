L’agost m’ha permés realitzar una breu incursió en part del territori de l’antic regne de Lleó; i descobrir que, a la regió nord-oriental portuguesa de Trás-os-Montes e Alto Douro –als municipis de Vimioso i Miranda do Douro, a pocs quilòmetres de Zamora–, es parla un idioma anomenat mirandés que forma part del sistema lingüístic asturlleonés. I que, actualment, compta amb uns 15.000 usuaris, s’estén al llarg de 450 quilòmetres quadrats i posseeix l’estatus de segona llengua oficial de Portugal.

Amb tot, no sempre fou així. Tal com s’esdevingué amb tants parlars política i socialment desprestigiats –amb el valencià, sense anar més lluny–, en el passat el mirandés fou reputat com a llengua vulgar, de persones rústiques i ignorants. Uns prejudicis que, evidentment, contribuïren al seu progressiu abandó, sobretot durant les dècades de la dictadura de Salazar –l’anomenat Estado Novo (1933-1974). Per fortuna, la consideració social del mirandés experimentà un gir positiu a les darreries del segle XX. D’aquesta manera, gràcies a la perseverança d’un grapat d’activistes culturals, a finals de la dècada dels huitanta començà a ensenyar-se a moltes escoles. I en 1999 rebé el reconeixement oficial, una situació jurídica que facilità, en 2003, la creació de l’Anstituto de la Lhéngua Mirandesa, que té com a missió la conservació, normalització i estudi de la parla.

En aquest sentit, tot sembla indicar que, en la valoració i difusió de l’idioma, hi varen jugar un paper determinant: d’una banda, la traducció al mirandés de l’epopeia Os Lusíadas, de Luis de Camões, i de diversos còmics d’Astèrix i Obèlix; d’una altra, els concursos musicals i literaris que, anualment, organitza el municipi de Miranda de Douro; i, finalment, la versió mirandesa de la «Biquipédia».

Malgrat que, a conseqüència de la valoració política i acadèmica, fa dues dècades que aconseguí erigir-se en una palmària manifestació de l’esplèndida diversitat lingüística que atresora la Península Ibèrica, a hores d’ara el principal problema amb què s’enfronta el mirandés és la despoblació. I, des del punt de vista valencià, no podem deixar de fer-nos una pregunta: quants lectors/es d’aquesta columna teníeu notícia prèvia de la llengua mirandesa? Diria que en deveu ser ben pocs; i que el més probable és que, com jo, n’ignoràreu l’existència. Una prova més de la desconeixença tan flagrant –obscena, fins i tot– que ens allunya del país veí.