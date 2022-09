Tan sols ha passat una setmana i sembla que ja hem d’oblidar els alegres dies de les vacances. Aquest matí ja he vist que tornaven a les aules, a Catalunya el curs s’inicia per primera vegada el 5 de Setembre, uns anaven contents estrenant motxiles, altres els més xicotets ploraven quan els pares els deixaven a la porta de l’escola, no entenien res. Al País Valencià açò es repetirà el proper dilluns quan aquí els nens tornen a l’escola. Però amb el retorn setembrí no sols els infants comencen curs, també els polítics han passat l’estiu esmolant les eines que faran servir durant aquest curs que finirà amb unes eleccions municipals a finales del maig del 2023, eleccions que seran una prova de foc per alguns partits per encarar amb cara alegre o de pomes agres les eleccions generals que, si no passa res greu, tindran lloc a finals del pròxim any.

Pedro Sánchez, que ja està notant al clatell les alenades de Feijòo, mira amb preocupació les enquestes que li auguren una derrota front al Partit Popular i es llença al carrer, ara mare, per recuperar el terreny perdut. Anuncia més de trenta actes al carrer, rodejat dels fidels. Espere que no siguen com el que va fer a Andalusia on, per quedar bé amb la seua parròquia va treure el 155 contra Catalunya “ Jo vaig ser al costat del govern d’Espanya, i vam aprovar l’article 155 per defensar la soberanía nacional i la integritat territorial d’aquest país” Una patada directa a la dita Taula de Negociació que diu vol mantenir amb el govern català, el govern espanyol amb els seus actes estan posant molt difícil que els catalans puguen creure amb les seues paraules, a la fi queda clar que son com l’amor d’amo, “aigua en cistella”.

També la Justicia inicia aquesta setmana el nou curs. avui mateix el Saló de Plens del Tribunal Suprem es vestirà de luxe per inaugurar el curs judicial. Ses senyories amb les togues de diumenge i les punyetes de les mànigues de blanc impolut i amb les condecoracions del seu rang rebran al rei, que, com cada any donarà per inaugurat l’any judicial. Un aire de vell conservadorisme impregnarà la sala perquè com fa uns dies va dir el president del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, “els juristes som quasi tots conservadors, perquè el Dret es una ciencia conservadora”, ara entenc moltes de les sentències d’aquests magistrats, alguns dels quals deurien haver cessat doncs fa més de tres anys que el seu càrrec va caducar. Però mentres va el carro fa soroll, i encara queden molts alts càrrecs del PP acusats de corrupció per passar pels alts tribunals.

Tal vegada el magistrat Llarena aparega amb la cara vermella de vergonya per la clatellada que el Comité de Drets de l’ONU li ha fotut amb la mà ben oberta amb un dictamen que afirma que Espanya “va violar els drets polítics d’exmembres del Govern i del Parlament de Catalunya” quan els va suspendre de les seues funcions públiques abans que fossin condemnats el 2019. El magistrat LLarena, en un clar abús de poder, els va acusar de rebel·lió, sense cap prova, acusació que du implicit l’internament en presó i la pèrdua dels drets civils. La sentència els va condemnar per sedició, figura penal que la Comissió Europea ha demanat derogar del Codi Penal espanyol. El dictamen de l’organisme internacional no és vinculant, però es una mostra més de com la majoria de juristes internacionals opinen diferent als conservadors jutges espanyols. Quan els recursos dels polítics catalans arriben al Tribunal Europeu de Drets Humans, aquest dictamen que els dona la raó serà un argument més per demostrar la injusticia de la conservadora, com diu González-Trevijano, Justícia espanyola.