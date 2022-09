Un dels trets de la vida moderna és la rapidesa. La immediatesa és clau per a realitzar qualsevol activitat o mostrar els esdeveniments que passen. Així que el significat de la locució adverbial ‘a estall’ resulta actual. Tot i que s’utilitza per a descriure el cobrament segons el treball fet, cal dir que s’expressa per a dir que qualsevol cosa es fa de pressa amb la intenció d’acabar prompte i sense descans.

Considere que resulta massa dur valorar el treball pel producte final. Darrere hi ha més que també cal tindre en compte. Per eixa raó, no soc molt favorable a què es cobre ‘a estall’. Pense que, en diversos exemples, és una forma d’explotació laboral encoberta. Malgrat tot, he de reconéixer que m’agrada la sonoritat de la paraula. He de dir que, des de menut, si l’escoltava, pensava en una persona suorosa treballant sense parar en un camp. Després ho entenguí encara millor, quan en una curta etapa professional, vaig exercir de collidor. Cobràvem ‘a estall’. Recorde amb estima al cap de la quadrilla Emilio Valls. Malauradament, fou una bona persona que ens deixà massa prompte.

El món de la comunicació funciona també ‘a estall’. Si alguna cosa és notícia, cal traure a pressa tot el que se’n sap d’ella sense descans. Acaben envaint les portades dels diaris i dels informatius. Però pocs dies després desapareix. No m’agradaria que passara el mateix amb la notícia del tràgic vídeo del xiquet Izan de Lloseta, a Mallorca. Els qui hem sigut xiquets obesos el mirem i l’entenem. És de veres que mai recorde que se’m tractara amb crueltat però sí que n’he conegut en l’escola casos, en un temps en el qual sols es podia callar i esperar que amb el pas del temps els companys i les companyes se n’oblidaren. La duresa de l’assetjament escolar en totes les seues formes hem de traure-la dels centres. No sols hem de conscienciar-nos quan la mostren ‘a estall’ el món periodístic. Trobe que sobretot les escoles s’ho han de prendre encara amb més seriositat. Ho dic per experiència.

En definitiva, tinguem en compte que fem massa coses ‘a estall’. Tot i que és una bonica expressió ben nostra, intentem que no s’apodere de la manera quotidiana de fer. La millor companya de la rapidesa és la improvisació i en segon lloc el fracàs.