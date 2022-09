El diumenge passat llegia en aquest mateix diari l’enquesta feta pel PSPV i que, com no podia ser d’altra manera, li donava la millor valoració a Ximo Puig com a líder valencià més conegut i valorat per la ciutadania. Aquest exercici a l’inici del curs, sobretot quan la iniciativa és del mateix PSPV, és òbviament, la d’anar escalfant motors i condicionant a poc a poc l’opinió de la gent. Fins ací res nou.

Però em resulta molt colpidor que en aquesta mateixa enquesta es diga que Unides-Podem pot quedar-se fora de les Corts. Recordem que la valenciana és de les poques autonomies on es necessita un 5 % de vots per a tindre representació parlamentària a les Corts.

Recordem també que hi ha hagut quasi huit anys per a poder negociar aquest tema i no s’ha aconseguit perquè Ciudadanos que, en principi semblava que ho anava a recolzar, se’n va tornar enrere. Recordem també, que la vigent Llei Electoral Valenciana és de l’any 1987 i que la societat ha canviat moltíssim en aquests trenta-cinc anys.

I també cal recordar que per a modificar la dita llei calen dos terços dels vots de les Corts, o siga seixanta-sis vots i que els grups del Botànic II, només compten amb cinquanta-dos escons.

Amb aquest panorama, i amb la lògica negativa del PP a tot el que siga renunciar als seus privilegis com a partit majoritari, bé en realitat amb la seua negativa a quasi totes les iniciatives del Govern, és difícil aconseguir una modificació de la llei electoral valenciana i, per tant, a la rebaixa del percentatge mínim per poder obtindre representació parlamentària, deixant fora del legislatiu valencià els vots de molta gent. Condicionar, com fa aquesta enquesta, que el vot d’Unides-Podem, es puga desmotivar des de ja per la por a no obtindré representació, des del meu punt de vista no afavoreix gens a la resta de components del Botànic. I el PSPV ho sap.

I ara vaig a parlar per Esquerra Unida i no per Podem amb qui no he tingut tanta relació ni contacte.

El PSPV coneix històricament la lleialtat amb què ha actuat la majoria de les vegades Esquerra Unida quan s’ha governat conjuntament. I sé del que parle per haver-ho viscut en primera persona.

Manipular als votants d’Unides-Podem amb la vella estratègia del ‘vot útil’, com pot estar començant a fer-se amb aquesta enquesta interessada per tractar-se d’un partit que és part i quart en el tema de les eleccions, em sembla poc lleial amb la gent que ha donat suport a un govern amb qui no sempre s’ha estat d’acord amb la forma de funcionar, bastant presidencialista i restrictiva de cara a la presència dels altres partits en la gestió, per exemple de la pandèmia. I així ho van denunciar, entre d’altres, Mònica Oltra al seu moment.

El PSPV pot estar jugant amb foc amb aquesta classe de manipulació encoberta i tant Puig, com el seu nucli dur del partit, ho saben. Jugar a minvar la moral de l’electorat d’Unides-Podem des de ja, com ho fa amb aquesta enquesta, li pot acabar passant factura. Perquè si alguna cosa té aquest electorat, és que el poc o molt que puga quedar, és fidel i sobretot, té memòria.

No seré jo qui li diga al Molt Honorable com ha d’actuar al seu partit, només faltaria, però compte amb les estratègies electorals i de manipulació que li poden jugar una mala passada. Molt d’ull President, que volem més botànic, però en forma de tripartit.