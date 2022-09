L’afició als bous no és una qüestió personal, ja que implica el sofriment de tercers. De la mateixa manera, que a totes i tots ens resultaria intolerable que es tractara com a qüestió personal la violència familiar («si tu no vols pegar a la teua dona, no ho faces, però deixa’m a mi que faça el que vulga»).

En el cas dels animals, la necessitat d’intervenir per a parar el seu sofriment és encara major, ja que ells no poden alliberar-se a sí mateixos, no poden emprendre accions legals, ni mobilitzacions, ni reivindicacions per la fi de la seua esclavitud; desgraciadament, estan en inferioritat de condicions, estan a la nostra mercè.

Les administracions que entenem la injustícia de la seua explotació hem d’alçar la veu i actuar per ells, per evitar que els seus explotadors facen amb les seues vides el que els plaga.

Amb tot, segons l’anàlisi dut a terme per persones investigadores de renom a la Universitat de València, a l’ Informe al voltant de la declaració de les corregudes de bous i els bous al carrer com a Patrimoni Cultural Immaterial per part de la Generalitat Valenciana, si analitzem els valors de les societats contemporànies, dins les quals s´insereix la societat valenciana, ens adonem que està creixent una sensibilitat, tant local com global, que somou els ciments de la legitimitat sobre la qual es basen estos espectacles.

El recentment desaparegut politòleg estatunidenc, Roland Inglehart, un dels principals analistes de les societats contemporànies, asseverava que, en els últims temps, pel que fa als valors, d’una manera global i intergeneracional, s’està produint un progressiu gir des dels valors materialistes, basats fonamentalment en el benestar material i la seguretat personal, cap a uns valors «postmaterialistes», que atorguen prioritat a la satisfacció de les necessitats socials i d’autorealització.

Una dels conseqüències d’este canvi de valors, és una major preocupació de les persones pels problemes mediambientals, pels drets civils o l’interès pels aspectes més socials, polítics, intel·lectuals i estètics de la vida. I, en aquest sentit, les expressions culturals que es basen en infringir violència o dany a altres éssers vius, van generant cada vegada més rebuig i van quedant en entredit.

Així mateix, el sociòleg i investigador Jeremy Rifkin, sosté que en un context de globalització accelerada, s’estenen Xdiverses sensibilitats responsables del progressiu canvi de legitimitat. D’una banda, la cada vegada més arrelada sensibilitat mediambientalista i conservacionista, mare dels moviments de protecció animal; d’una altra banda, l’expansió d’un humanitarisme pacifista, defensor dels drets humans i dels animals .

Sembla evident que estes creixents sensibilitats, hagen de ser escoltades pels orgues i entitats, que precisament tenen per objecte recollir amb objectivitat els interessos generals, com són les administracions públiques, de les quals depèn la realització o no d’estes atrocitats contra els animals.

Les administracions públiques, hem de vetlar per la creixent influència ètica, per donar satisfacció a l’emergent societat civil global, poc amiga de les expressions culturals violentes o denigradores de persones o animals.

Si tenim en compte que és a l’Edat Mitjana, concretament al segle XIV, quan podem testimoniar documentalment l’existència d’una mena de tauromàquia, tal vegada podríem entendre que, en aquell moment, esta fora la forma d’entreteniment, com alguna vegada va ser el circ romà, però set segles després, afortunadament podem anar al cinema, a un concert, al teatre, a practicar esport o a fer qualsevol activitat que no involucre el maltracte animal. Justetament ja no vivim a l’Edat Mitjana.

La Declaració Universal pels Drets dels Animals, aprovada per la ONU, considera que tot animal posseeix drets i que el desconeixement i menyspreu d’aquests drets han conduït i continuen conduint a l’home a cometre crims contra la natura i contra els animals, pel que, entre altres articles, proclama que:

• Tot animal té dret al respecte.

• L’home, com a espècie animal, no pot atribuir-se el dret d’exterminar als altres animals o d’explotar-los, violant aquell dret.

• Cap animal serà sotmès a maltractaments ni a actes cruels.

• Cap animal ha de ser explotat per a esplai de l’home.

• Les exhibicions d’animals i els espectacles que se servisquen d’animals són incompatibles amb la dignitat de l’animal.

En este context, sols l’ecocentrisme, amb un sistema de valors centrat en la natura i en garantir el benestar i la protecció d’altres éssers vius, es presenta com a única opció.

A la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de València, som sensibles amb els animals i el tracte que han de rebre.

Els espectacles on el maltractament animal es present, ens omplen de vergonya i indignació, en tant que són manifestament contraris a la tendència evolutiva que estan demostrant els països civilitzats del món.

I és la nostra voluntat manifesta, fomentar els valors del respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seues vessants, l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en la societat, i ens posicionem contra estos espectacles que no estan en consonància amb els esmentats valors i contribueixen a fomentar una educació contrària al respecte a la vida, en totes les seues formes i expressions, fomentant la cosificació dels animals.

En el segle XVI, Sant Joan d’Àvila asseverava que «correr toros es cosa peligrosísima para la consciencia de quien manda o autoriza su celebración». Cinc segles després, les seues lúcides afirmacions semblen tenir molt més sentit en una societat avançada i sensible.

Tot acarnissament contra qualsevol criatura, és contrari a la dignitat humana. Jo tinc clar el camí en matèria de benestar animal. Tant de bo este camí, siga cada vegada compartit amb més càrrecs públics, com ho és cada vegada més exigit per part de la societat civil.