Xàtiva és la nostra capital espiritual, suposant que ens quede alguna virtut cognitiva. Per si de cas, cal deixar-se caure sempre que hi ha ocasió per la ciutat dels Borja i del retrat cap avall de Felip V, ja que en pocs metres queda condensada la nostra esplendor màxima i l’inici de la destrucció col·lectiva. Jocfloralismes a banda, potser Raimon és la persona que va posar a Xàtiva en el mapa de la recuperació democràtica, abans de ser una constant referència climatològica. Ja se sap que la història i la geografia són ciències plurals i diverses.

Per tant, cal integrar ara al recorregut habitual, l’antic convent de Santa Clara on està anunciat el Centre Raimon, on l’artista deixarà el seu gran llegat, tal com es va anunciar fa dos anys en un acte solemne al Palau de la Generalitat. Diga’m descregut, sense arribar a l’anticlericalisme declarat d’un alt càrrec del Consell, però allà que vaig anar cap al carrer Montcada, on està la porta gòtica de l’antic monestir de les clarisses, amb il·lusió per contemplar l’estat de les obres. I encara que anava advertit, la decepció va ser molt gran perquè allà res indica que ben prompte serà realitat el somni de Raimon i Annalisa Corti.

En un mes farà un any que el cantant i la seua dona presidien a Xàtiva la primera reunió de la fundació, on Raimon va deixar clara la intenció d’accelerar al màxim el projecte «Paraula i cant», redactat pels arquitectes Ramón Esteve i Carlos Campos, escollits pel disseny final del futur Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC). «Jo soc un enamorat de Xàtiva, com ho ha estat la meua família. Ací vaig nàixer i créixer. Que aquest projecte tire endavant és tot un motiu de goig», va dir. No és per a menys, la donació contempla una biblioteca de més de 10.000 llibres, una magnífica col·lecció d’art amb peces de Tàpies, Alfaro o Heras, així com partitures originals i correspondència del xativí amb molts intel·lectuals claus del segle XX.

Raimon mai s’ha mossegat la llengua i també aprofità per a comentar que en un principi no veia clar que el destí del llegat anara a Santa Clara. «Tinc vuitanta anys [ara un més] i no sé si arribaré a veure el CRAC acabat», ironitzà. Ara em diuen que Raimon està molt trist per allò de les coses del Palau.